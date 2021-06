Angelina Jolie nối lại tình xưa với chồng cũ?

Tối 11.6, Angelina Jolie bị phát hiện ra vào một khu chung cư ở Brooklyn, nơi người chồng đầu tiên của cô là Jonny Lee Miller (49 tuổi) đang sống. Căn hộ trị giá 3 triệu USD thuộc khu giàu có ở New York.

Ngôi sao 46 tuổi che chắn bằng chiếc áo khoác dài màu nâu rám nắng và đeo khẩu trang. Cô được nhìn thấy ở lối vào của tòa nhà với chiếc ví Louis Vuitton và một chai rượu Peter Michael, có giá vài trăm USD. Thông tin cho biết Angelina Jolie rời đi sau ba giờ, khoảng 10 giờ 30 tối. Sáng hôm sau, nam diễn viên gốc Anh Lee Miller chạy bộ dưới mưa ở cùng khu phố.

Lee Miller nổi tiếng khi đóng chung với Angelina Jolie trong phim Hackers năm 1995. Nữ diễn viên phim Maleficent vẫn giữ mối quan hệ thân thiện kể từ khi ly hôn Lee Miller năm 1999. Hiện cô vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin đến nhà tình cũ này.

Chuyến “du ngoạn” của Angelina Jolie diễn ra vài ngày sau khi cô đến thành phố New York sau sinh nhật cùng với 6 người con. Cả nhà bay đến đó hơn một tuần sau khi tòa án cho phép chồng cũ gần đây của cô - nam diễn viên Brad Pitt được quyền nuôi chung các con vì chúng còn ở tuổi vị thành niên.

Trong khi Lee Miller có chung một cậu con trai với nữ diễn viên kiêm người mẫu Michele Hicks. Hai người kết hôn vào năm 2008. Theo trang IMDb, cặp đôi ly hôn vào năm 2018 và trên trang Instagram của họ trong vài năm qua, cả hai cho biết đang “đồng nuôi dạy” con trai.

Vào năm 2017, khi được hỏi liệu còn giữ liên lạc với Angelina Jolie không, tài tử Lee Miller nói với trang Stuff rằng: “Vâng, chúng tôi vẫn là bạn”. Năm 2014, nữ diễn viên thổ lộ với trang BuzzFeed rằng nam diễn viên “vẫn là một người bạn tuyệt vời”.

Lee Miller đã ủng hộ và thậm chí làm việc với nữ minh tinh kể từ khi họ chia tay. Năm 2011, anh và Michele Hicks tham dự buổi ra mắt phim In the Land of Blood and Honey ở Los Angeles. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay do Angelina Jolie đạo diễn. Trước đó năm 2007, Lee Miller xuất hiện trong bộ phim tài liệu đầu tiên do Jolie chỉ đạo mang tên A Place in Time.