Angelina Jolie và Brad Pitt sẽ đối đầu tại tòa

Tòa án tối cao tại thành phố Los Angeles (Mỹ) đã quyết định giải quyết cuộc tranh chấp của Brad Pitt và Angelina Jolie vào ngày 4.12. Đây được dự đoán sẽ là một cuộc chiến căng thẳng và cam go khi các bậc cha mẹ phải có mặt tại tòa, đối đầu với nhau tại phiên tòa xử quan trọng hơn bất kỳ thỏa thuận nào trước đó. Theo nguồn tin của Daily Mail, nữ diễn viên sinh năm 1975 muốn có toàn quyền nuôi con trong khi tài tử loạt phim Ocean’s lại bày tỏ nguyện vọng là cả hai sẽ chia đôi quyền nuôi dưỡng sáu nhóc tì.

Ảnh: Getty Images Angelina Jolie kiên quyết giành toàn quyền chăm sóc 6 con trong khi Brad Pitt muốn chia sẻ một nửa quyền nuôi con

Bộ đôi phim Ông bà Smith đã nộp đơn lên tòa yêu cầu dứt điểm vấn đề quyền nuôi con với sự hỗ trợ từ một thẩm phán riêng. Thông tin từ E!News cho biết vị thẩm phán về hưu tên John W. Odenkirk đã được bổ nhiệm giải quyết cuộc chiến pháp lý của họ cho đến ngày 30.6.2019. Sự kiện sắp tới sẽ được diễn ra một cách riêng tư và đảm bảo mọi thông tin quan trọng không bị lan truyền ra ngoài.

“Họ vẫn đang làm việc cùng nhau để chuẩn bị ra tòa giải quyết dứt điểm. Mặc dù Angelina Jolie muốn có toàn quyền nuôi con nhưng cô ấy vẫn sẽ ủng hộ việc những đứa trẻ của mình có cơ hội gắn bó và gần gũi với cha của chúng”, một nguồn tin cho biết.

Ảnh: The Korea times Minh tinh phim Maleficent vừa có chuyến thăm Hàn Quốc cùng Pax Thiên và Maddox để tìm trường học phù hợp cho con

Sau khi quyết định ai sẽ giành quyền chăm sóc các con, tòa án sẽ tiến hành phân chia tài sản sau ly hôn của cặp minh tinh - tài tử đình đám nhất nhì Hollywood. Do trước đó hai nghệ sĩ này không ký hợp đồng tiền hôn nhân, vấn đề giải quyết tài sản dự kiến sẽ diễn ra phức tạp và khó khăn hơn nhiều. Hiện nữ diễn viên đã gửi bản kê khai tài sản cá nhân cho phía chồng cũ.

Theo một thống kê mới đây, Brad Pitt sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 300 triệu USD trong khi minh tinh 43 tuổi chỉ có khoảng 100 triệu USD. Việc phân chia tài sản cũng sẽ chấm dứt những tranh chấp liên quan đến việc chu cấp tiền nuôi dưỡng con cái và những nghĩa vụ cần thiết khác của các bậc cha mẹ, vấn đề từng khiến hai ngôi sao này không ít lần công khai chỉ trích nhau trên mặt báo.

Cách đây hai ngày, Angelina Jolie vừa xuất hiện tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) cùng hai con là Maddox và Pax Thiên. Theo nhiều nguồn tin, con trai lớn của nữ diễn viên đã tốt nghiệp trung học và mong muốn được học đại học tại xứ kim chi nên bà mẹ này đã quyết định đến Hàn Quốc tìm hiểu môi trường giáo dục phù hợp nhất cho con.

Trong khi đó, Brad Pitt hiện vẫn bận rộn với dự án phim Once upon a time in Hollywood. Tài tử 54 tuổi cũng vừa xuất hiện trong một video cùng với nam diễn viên Leonardo DiCaprio nhằm kêu gọi dân Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 6.11.