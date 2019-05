Angelina Jolie và Elle Fanning liên minh trong phần 2 của ‘Tiên hắc ám’

Đã hơn 5 năm kể từ khi phát hành bộ phim Maleficent (tựa Việt: Tiên hắc ám), tuy nhiên, hình ảnh của một Angelina Jolie đầy ma mị và quyền lực không thể nào phai trong lòng khán giả. Mới đây, hãng Disney gây bất ngờ khi tung trailer phần 2 của Tiên hắc ám với nhan đề Maleficent: Mistress of Evil. Điều này khiến cho người hâm mộ vô cùng hào hứng và mong chờ những diễn biến tiếp theo của “bom tấn” do cô thủ vai.

Maleficent: Mistress of Evil lấy bối cảnh của phần trước nhưng tiếp tục đi sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa phù thủy hắc ám và công chúa Aurora, do nữ diễn viên Elle Fanning thủ vai. Mặc dù chỉ kéo dài hơn 1 phút nhưng trailer đã tiết lộ nhiều tình tiết đáng chú ý của "bom tấn" ma thuật trong lần trở lại này.

Trong phim, hoàng tử Phillip rơi vào tình yêu và quyết định cầu hôn Aurora. Anh cũng đề nghị đưa nàng đến ra mắt mẹ mình là nữ hoàng Ingrith (do ngôi sao Michelle Pfeiffer đảm nhận). Nữ hoàng được mô tả là một phụ nữ thông minh nhưng chính bộ óc đó đã biến bà trở nên vô cùng xảo quyệt. Đây được xem là nhân vật mấu chốt gây ra những xung đột giữa Maleficent và người đẹp ngủ trong rừng.

Ảnh: Chụp màn hình Tạo hình của nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng với khán giả

Tuy nhiên, điểm đặc biệt được tiết lộ trong trailer chính là sự liên minh giữa hai diễn viên chính. Mặc dù không ưa gì kẻ đã nguyền rủa mình từ tấm bé, nhưng con gái vua Stefan buộc phải kết hợp với phù thủy để cùng nhau đối đầu với các thế lực hắc ám và bảo vệ vùng đất Moors. Chia sẻ trên tờ Entertainment Weekly, vợ cũ tài tử Brad Pitt cho biết: “Bộ phim sẽ mang đến cho khán giả không chỉ những nhân vật mà họ yêu mến mà ở đó còn là một thế giới mới với đầy sự kinh ngạc”.

Đặc biệt, tạo hình của minh tinh 44 tuổi trong siêu phẩm của Disney tiếp tục gây ấn tượng với người hâm mộ. Phát huy thế mạnh từ thành công của tác phẩm đầu tiên, hình tượng phù thủy bóng đêm được tận dụng triệt để với đôi mắt sâu hút ẩn chứa ánh nhìn sắc lạnh, đôi gò má xương xẩu cùng đôi cánh và chiếc sừng làm nên “thương hiệu” của nữ diễn viên người Mỹ. Đáng chú ý, Angelina Jolie còn diện một chiếc váy xuyên thấu, ôm sát người đầy quyến rũ nhưng không kém phần quyền lực.

Ảnh: Chụp màn hình Đồng hành cùng Anglina Jolie là nữ diễn viên Elle Fanning trong vai công chúa Aurora

Không chỉ thu hút khán giả bởi bối cảnh thần tiên cùng kỹ xảo đẹp mắt, đoạn trailer của Maleficent: Mistress of Evil khiến nhiều người mê mẩn với bản cover bài hát Season of the Witch phát trong nhạc nền. Bên cạnh sự góp mặt của hai ngôi sao phòng vé Angelina Jolie và “tiên nữ” Elle Fanning, phần 2 của Tiên hắc ám còn có sự tham gia diễn xuất của các ngôi sao như: Michelle Pfeiffer , Harris Dickinson...

Được biết, đây là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên Angelina Jolie kể từ sau tuyên bố giải nghệ năm 2014. Ngoài khả năng diễn xuất thiên phú, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn. Trước đó, tác phẩm In the Land Blood and Honey do vợ cũ tài tử Brad Pitt làm đạo diễn từng nhận được đề cử Quả cầu vàng vào năm 2011. Cặp đôi quyền lực nhất nhì Hollywood còn khiến người hâm mộ phát cuồng khi sánh vai trong bộ phim By the sea kể từ sau lần kết hợp ''gây bão'' trong bộ phim kinh điển Mr. & Mrs. Smith. Tuy nhiên, mối tình lãng mạn này nhanh chóng đi vào bế tắc khi nữ nghệ sĩ đệ đơn ly hôn vào tháng 9.2016 với lý do “khác biệt không thể hòa giải”. Kể từ khi chia tay, cả hai bên tập trung vào các dự án khác nhau tại Hollywood. Tất cả mọi thứ liên quan đến tình cảm đều được giữ im lặng.

“Bom tấn” hãng Disney do Joachim Rønning làm đạo diễn, dự kiến ra mắt vào ngày 18.10.2019.