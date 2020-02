Ảnh cũ của mỹ nhân phim ‘Hạ cánh nơi anh’ bỗng được chia sẻ rầm rộ

Đảm nhận vai Seo Dan, hôn thê của Ri Jeong Hyeok (Hyun Bin) trong Hạ cánh nơi anh, Seo Ji Hye để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả với nét đẹp lạnh lùng đầy cá tính. Diễn xuất tốt cùng phong cách thời trang tinh tế, sang chảnh càng giúp cô nổi bật. Do đó, người đẹp thu về lượng fan khủng dù chỉ đóng vai nữ phụ trong tác phẩm này.

Thời gian gần đây, Seo Ji Hye liên tục nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Thông tin và hình ảnh của cô cũng được cập nhật chi tiết hơn. Đặc biệt, một số khoảnh khắc của mỹ nhân 8X trong một sự kiện ký tặng fan hồi năm 2019, nay bỗng gây sốt lớn.

Seo Ji Hye xinh đẹp không góc chết khi xuất hiện tại sự kiện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FANPAGE SEO JI HYE

Lúc bấy giờ, nữ diễn viên tỏa sáng trong bộ váy màu kem thanh lịch và để mái tóc buông xõa tự nhiên. Trái ngược hoàn toàn với hình tượng lãnh lùng của Seo Dan trong Hạ cánh nơi anh, Seo Ji Hye trong buổi ký tặng rất thân thiện và đáng yêu. Cô không ngừng nở nụ cười tươi và thoải mái giao lưu với fan. Minh tinh sinh năm 1984 còn nháy mắt và bắn tim đến người hâm mộ.

Trong những ngày qua, loạt ảnh trên của Seo Ji Hye được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Facebook. Cư dân mạng dùng nhiều mỹ từ để khen ngợi vẻ xinh đẹp của cô. Nhiều người còn bày tỏ nỗi mong ngóng muốn được gặp sao Hàn này nhiều hơn nữa trên màn ảnh.

Dân mạng đánh giá vẻ đẹp của nữ nghệ sĩ trong phim và ngoài đời đều có sức cuốn hút đặc biệt ẢNH: INSTAGRAM NV

Được biết, Seo Ji Hye vừa xác nhận tham gia dự án Would You Like To Have Dinner Together, hợp tác với tài tử Song Seung Hoon. Fan hi vọng vai diễn trong tác phẩm mới sẽ giúp cô có bước đột phá hơn trong sự nghiệp sau gần 17 năm theo nghề diễn.

Ở tuổi 36 tuổi, Seo Ji Hye không còn quá nhiều cơ hội phát triển. Trước khi nổi tiếng vượt bật nhờ Hạ cánh nơi anh, chân dài cao 1,7m này từng góp mặt trong các phim Một cho tất cả, 49 ngày, Muôn kiểu ghen tuông, Lời thì thầm, Bác sĩ tim...