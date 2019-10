Anh Đức quỳ gối tha thiết cầu hôn Lâm Vỹ Dạ và cái kết bất ngờ

Trong trailer tập 5 Kỳ tài thách đấu với sự tham gia của ba khách mời Khả Như, Trương Thế Vinh và Anh Đức. Trong tập này, Trường Giang lại được dịp trổ tài "gây khó dễ" người chơi bằng cách dàn xếp 3 màn cầu hôn đặc biệt ngay trên sân khấu chương trình. Theo sự phân chia của anh, Trương Thế Vinh sẽ tỏ tình cùng Hari Won, Mạc Văn Khoa là "chú rể hờ" của Khả Như và dĩ nhiên, cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" Lâm Vỹ Dạ - Anh Đức lại về với nhau. Chưa kịp để “10 năm tình cũ” mở lời, Lâm Vỹ Dạ đã lên tiếng: “Nói gì thì nói nhanh lên, nhà bao việc” khiến Anh Đức vô cùng lúng túng. Bên cạnh đó, MC Trường Giang và 4 người còn lại tỏ ra khá thích thú, hồi hộp trước màn cầu hôn "có một không hai" này. Tất cả mọi người cùng hết lời động viên nam danh hài hãy làm điều mà anh chưa bao giờ có cơ hội.

Cuối cùng, sau khi lấy hết can đảm, Anh Đức cũng quỳ gối cầu hôn Lâm Vỹ Dạ một cách ngôn tình… đầy miễn cưỡng: "Em à, người đàn ông đang đứng trước mặt em hôm nay, anh chỉ muốn nói với em là trái tim anh bây giờ đã mở cửa. Anh nguyện đón em vào trái tim của anh, hi vọng em sẽ đi một đường thẳng vào tâm thất và yên nghỉ tại tâm nhĩ. Hi vọng em đừng làm hở van tim của anh. Hãy nhận lời làm vợ anh nhé". Tuy vậy, Lâm Vỹ Dạ vẫn một mực lạnh lùng không nở nụ cười khiến tất cả khán giả cùng hoang mang, còn các khách mời được trận cười nghiêng ngả trước màn cầu hôn "bá đạo" này.

Trường Giang, Hari Won "cười ngất" khi chứng kiến Anh Đức cầu hôn Lâm Vỹ Dạ Ảnh: Lê Nhân