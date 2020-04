Anh trai Goo Hara mong tình cũ của cô sẽ bị trừng trị thích đáng

Trong bài viết mới nhất trên Instagram, Goo Ho In bất ngờ đăng tải một đoạn video của em gái và nêu suy nghĩ của anh về phiên tòa sắp tới xét xử Choi Jong Bum , bạn trai cũ từng vướng scandal hành hung, quay lén với nữ ca sĩ xấu số. Vị này cho biết khi những bài báo đưa tin về phiên tòa kháng cáo của Choi Jong Bum bắt đầu vào tháng 5 tới, nhiều người đã yêu cầu anh đưa ra lập trường của mình. Đó là lý do Goo Ho In quyết định lên tiếng với tư cách là gia đình của nạn nhân.