Annabelle kinh dị thế nào mà đến nay khán giả vẫn 'sợ mà khoái'?

Có thể nói, không chỉ là mảnh ghép của Vũ trụ điện ảnh phim kinh dị The Conjuring, Annabelle còn là nhân vật tạo hiệu ứng tốt trên các phương tiện thông tin đại chúng lẫn mạng xã hội. Phần phim mới nhất thuộc Vũ trụ The Conjuring có tên gọi Annabelle: Ác quỷ trở về (tên gốc: Annabelle comes home) tiếp tục khám phá nguồn gốc bí ẩn của món đồ chơi chết người này, cũng như những trò hù dọa tiếp theo mà nó “chiêu đãi” khán giả.

Annabelle: Ác quỷ trở về sẽ giới thiệu thêm về những năng lực thần bí mà thứ đồ chơi rùng rợn Annabelle có thể thao túng được con người, đồng thời hé lộ sự mở rộng của vũ trụ điện ảnh ăn khách này trong tương lai.

Để hiểu rõ hơn về vai trò của Annabelle trong phần phim này, hãy cùng điểm lại nguồn gốc cũng như sự kết nối giũa con búp bê ma với các bộ phim khác thuộc Vũ trụ The Conjuring.

Annabelle: Creation (ra mắt năm 2017)

Dù Annabelle đã có hẳn một bộ phim của riêng mình vào năm 2014, nhưng phải đến 3 năm sau đó, Annabelle: Creation (tựa Việt: Annabelle: Tạo vật quỷ dữ) mới cho người xem lời giải thích cụ thể về nguồn gốc của một trong những con búp bê kinh dị nhất lịch sử màn ảnh.

Mở đầu của Annabelle: Tạo vật quỷ dữ đã đưa khán giả quay ngược về năm 1943 - thời điểm xảy ra tai nạn thương tâm của cô bé Bee, cũng là cô con gái rượu bé nhỏ của vợ chồng nhà thợ làm búp bê Mullins. Cặp vợ chồng này có một cô con gái đáng yêu có tên Bee, 7 tuổi. Nhưng tai nạn bất ngờ ập đến, cô bé không may qua đời. Quá đau buồn trước cái chết của con gái yêu, hai người đã quyết định triệu hồi linh hồn bé bỏng này bằng cách cho phép linh hồn cô bé nhập vào con búp bê yêu thích để có thể gặp lại con gái. Nhưng thực tế, đó lại là một thực thể siêu nhiên khác đã mượn tạm thân xác búp bê hòng ở lại thế giới này để tước đoạt linh hồn những người còn sống, khiến không ít hiện tượng hãi hùng xảy ra trong ngôi nhà. Họ quyết định nhờ tới giáo hội để nhốt con búp bê lại.

Chuyện còn tồi tệ hơn khi một cô nhi viện trong vùng bị hư hại, một nữ tu sĩ đã cùng vài bé gái mồ côi đến xin tạm trú tại nhà của ông bà Mullins. Những vị khách ngây thơ vô tình trở thành con mồi của con quỷ vốn đã bị phong ấn nhiều năm. Một ngày, cô bé Janice nghe những tiếng động lạ ở căn phòng của Annabelle. Vì tò mò, cô bé vô tình giải thoát cho con búp bê quỷ ám. Từ đó, hàng loạt sự kiện kỳ bí diễn ra đe dọa tính mạng của mọi người trong nhà. Sau hàng loạt màn truy đuổi kịch tính, búp bê ma chiếm được thân xác của Janice, đổi tên thành Annabelle. Cô bé sau này được nhận nuôi bởi vợ chồng nhà Higgins - cũng là hai nhân vật xấu số của tựa phim Annabelle ra mắt năm 2014.

Phần kết của Annabelle: Tạo vật quỷ dữ chính là mở đầu cho Annabelle 2014 khi ngôi nhà của John Forms và vợ anh bị một người đàn ông lạ mặt đột nhập. Bên cạnh đó, người ta phát hiện cô con gái Annabelle của nhà bên cạnh đã giết chết cả nhà và tự sát, trên tường có những kí hiệu tà giáo, biểu hiện cô đã bán linh hồn cho quỷ dữ.

Annabelle (ra mắt năm 2014)

Trình tự giữa hai bộ phim lại có chút xáo trộn khi Annabelle: Tạo vật quỷ dữ ra đời sau nhưng lại lấy bối cảnh trước khi sự kiện trong Annabelle diễn ra. Nói cách khác, phần hai về búp bê ma ám là tiền truyện của phần đầu tiên.

Theo như những gì hai vợ chồng pháp sư trừ tà Ed và Llorraine Warren giải thích thì bản thân Annabelle không phải là một con quỷ, nó chỉ đơn giản là một đường dẫn cho những thế lực hắc ám sử dụng nó để thao túng và khủng bố tinh thần của các nạn nhân. Sau 12 năm kể từ vụ án tại trại trẻ mồ côi nhà Mullins, Annabelle (trước đó tên Janice) được nhận nuôi bởi vợ chồng Higgins. Nhưng họ đâu hay biết rằng, đứa con gái mình vừa mang về nhà lại chứa đựng linh hồn ma quỷ. Bẵng sau đó một thời gian, Annabelle cùng bạn trai gia nhập một giáo phái Satan, để rồi trong một đêm định mệnh cô đã sát hại cha mẹ nuôi của mình.

Mọi chuyện dần đi đến hồi kịch tính khi Annabelle và gã bạn chạy sang nhà hàng xóm để tiếp tục hãm hại cặp vợ chồng John và Mia Form. Ngay lúc ấy, Annabelle tìm thấy con búp bê ngày xưa - món quà John vừa tặng cho Mia trước đó, để rồi cô gái trẻ rạch cổ tự sát ngay giữa phòng ngủ đôi vợ chồng, chuyển giao linh hồn về lại với chủ nhân thật sự. Khi họ đang cố gắng trở lại cuộc sống bình thường, Mia lại tiếp tục may vá còn John thì tiếp tục đi làm; họ lại bắt đầu trải qua nhiều sự việc kì lạ trong nhà của mình. Mia tin rằng tất cả mọi chuyện đều do con búp bê và John đã ném nó ra ngoài thùng rác. Búp bê Annabelle định chiếm đoạt thân xác con gái của Mia, và phải nhờ đến sự giúp sức của một người bạn thì họ mới cứu được đứa con của mình khỏi bàn tay quỷ dữ.

Bộ phim sau đó đã chuyển hướng về một cửa tiệm, nơi một người đàn bà đến và mua Annabelle để tặng cho con gái mình - Debbie. Phần kết phim đã cho thấy Annabelle đang ngồi trong khung kính, hệt như cảnh trong phim The Conjuring: Ám ảnh kinh hoàng.

The Conjuring (ra mắt năm 2013)

The Conjuring (tựa Việt: Ám ảnh kinh hoàng) mở đầu vào năm 1968, hai cô gái (một trong số đó có Debbie của phim Annabelle) và một chàng trai trẻ thuật lại câu chuyện của họ cho Ed và Lorraine Warren nghe về con búp bê tên Annabelle mà họ tin rằng đã bị ma ám. Sau đó, cặp vợ chồng pháp sư trừ tà đã xử lý xong vụ Annabelle và niêm phong con búp bê này trong căn phòng chứa những đồ vật ma ám mà họ đã xử lý trước đây. Ba năm sau đó, hai vợ chồng Roger và Carolyn Perron đã tìm đến Ed và Llorraine để xin giúp đỡ khi họ ngờ rằng một thực thể ma quỷ nào đó đang ám lên gia đình Perron. Trong khi nghiên cứu lịch sử của ngôi nhà, Ed và Lorraine biết rằng ngôi nhà từng thuộc về một phù thủy có tên Bathsheba – người đã hy sinh đứa con của mình cho quỷ dữ Satan và đã tự tử vào năm 1863 sau khi nguyền rủa những người lấy đất của mình.

Gia đình Perron quyết định chuyển đến một khách sạn trong khi Ed và Lorraine đã có bằng chứng cho Giáo hội để sắp xếp một buổi lễ trừ tà. Trong khi vợ chồng Warren trên đường về nhà, Bathsheba đã nhập vào búp bê Annabelle để tấn công Judy - con gái của họ, nhưng Ed đã về kịp lúc và cứu cô bé. Trải qua hàng loạt màn đuổi bắt, con ác quỷ Bathsheba đã nhập vào người Carolyn, buộc Ed phải tiến hành trừ tà để cứu lấy người mẹ tội nghiệp.

Annabelle comes home (ra mắt năm 2019)

Annabelle comes home (tựa Việt: Annabelle: Ác quỷ trở về) là phần tiếp theo của bộ phim năm 2017 Annabelle: Tạo vật quỷ dữ, là phim thứ ba trong series Annabelle và là phần thứ bảy trong Vũ trụ The Conjuring. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất Peter Safran, phần 3 của Annabelle sẽ là những sự kiện xảy ra giữa khoảng thời gian của Ám ảnh kinh hoàng (1971) và Ám ảnh kinh hoàng 2 (1977 – phim ra mắt năm 2016). Annabelle: Ác quỷ trở về lấy bối cảnh sau khi búp bê ma được đưa về căn phòng chứa những đồ vật bị ám của nhà Warren - hai nhân vật quen thuộc của Vũ trụ The Conjuring. Lần này, cô con gái Judy Warren sẽ trở thành mục tiêu tấn công của búp bê ma.

Sau khi đưa Annabelle về nhà và niêm phong nó trong căn phòng đặc biệt, cặp vợ chồng pháp sư trừ tà buộc phải rời đi ngay trong đêm để thực hiện một nhiệm vụ bí ẩn. Cơn ác mộng thực sự bắt đầu khi người bạn Daniela của Mary Ellen - bảo mẫu nhà Warren tò mò khám phá căn phòng đầy những món đồ quỷ ám và vô tình giải thoát cho Annabelle. Từ đó, Annabelle kêu gọi các linh hồn khác có trong căn phòng cùng trỗi dậy, với mục tiêu mới nhằm vào chính Judy – cô con gái nhà Warren và bạn bè của cô bé.

Poster phim kinh dị Annabelle: Ác quỷ trở về sẽ chiếu rạp VN từ 26.6

Bên cạnh nhân vật trung tâm là Annabelle, con búp bê ma này sẽ đánh thức vô số linh hồn tà ác khác trong căn phòng nhà Warren sau khi nó được giải thoát. Bản thân Llorraine Warren trong trailer cũng khẳng định rằng “Annabelle như ngọn đèn hiệu cho các linh hồn khác”, và thứ mà nó muốn là một linh hồn.

Annabelle: Ác quỷ trở về khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 26.6 với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mckenna Grace, Madison Iseman và Katie Sarife.