Áo dài gây ấn tượng tại ASEAN Week 2019

“Hạnh phúc lắm khi ban tổ chức chọn bộ sưu tập Flower dream của nhà thiết kế Việt Nam để trình diễn mở màn bởi màu sắc truyền thống đỏ vàng, họa tiết hoa sen cách điệu rực rỡ cho lễ hội với phom dáng 3D theo xu hướng thời trang thế giới”, Đỗ Trịnh Hoài Nam bày tỏ.

Gam màu đỏ chủ đạo làm nổi bật họa tiết sen rực rỡ. Đặc biệt, phụ kiện khuyên tai to bản khắc họa những cánh hoa cùng tông với trang phục tạo nên sự tinh tế cho người mặc. Lựa chọn chất liệu lụa cao cấp, kết hợp cùng họa tiết và phụ kiện như găng tay, nón hoa cài tóc, túi cói..., các sáng tạo của Đỗ Trịnh Hoài Nam nhận được những lời khen ngợi khi trình diễn tại Hàn Quốc.

Tiết lộ lý do bộ trang phục xuất hiện cuối cùng lại là áo dài quốc kỳ nước bạn, nhà thiết kế gốc Hà Nội chia sẻ: “Màn kết không phải là một bộ mẫu trong bộ sưu tập mà lại là bộ áo dài Việt Nam có in thêu hình quốc kỳ và hoa văn truyền thống của Hàn Quốc. Lý do đơn giản khi thiết kế kết hợp trình diễn, tôi luôn ý thức tôn vinh các nước bạn trong một sân chơi quốc tế còn thể hiện tài năng và văn hóa Việt Nam là điều đương nhiên”.