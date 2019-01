'Aquaman' cán mốc 1 tỉ USD toàn cầu

Buổi hòa nhạc Once upon a spring - The very best of Tchaikovsky diễn ra vào tối 13.1 tại Nhà hát TP.HCM, với những giai điệu cổ điển trữ tình, lãng mạn của nhà soạn nhạc người Nga Tchaikovsky cũng chính là buổi ra mắt Dàn nhạc giao hưởng trẻ Sài Gòn (Saigon Philharmonic Youth Orchestra - SPYO, ảnh).