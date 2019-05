Ariana Grande bị kiện vì đăng ảnh 'sống ảo'

Theo tờ People, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Robert Barbera đã đệ đơn kiện ngôi sao nhạc pop 25 tuổi vì vi phạm bản quyền lên Tòa án New York. Người này buộc cô phải bồi thường 50.000 USD vì tự ý đăng tải ảnh anh ta chụp lên mạng xã hội. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ chính là hai bức ảnh mà Ariana Grande đăng tải là ảnh chụp… chính cô.

Báo cáo về vi phạm này được công bố khi nhiếp ảnh gia trên phát hiện bức ảnh của mình xuất hiện trên trang cá nhân của nữ nghệ sĩ vào tháng 8.2018. Tuy nhiên, hai bức ảnh ngay sau đó bị xóa khỏi tài khoản Instagram với 155 triệu người theo dõi của giọng ca Thank U, Next.

Theo thông tin từ trang The Blast, các tấm ảnh mô tả khoảnh khắc ngôi sao nhạc pop đứng trên phố, tay cầm chiếc túi xách trong suốt có in logo Sweetener, tên album mà cô vừa phát hành năm ngoái. Trong bài đăng còn có chú thích: “Happy Sweetener Day” (tạm dịch: Chào mừng một ngày ngọt ngào), nhận được hơn 3 triệu lượt yêu thích trước khi bị gỡ xuống.

Vụ kiện thu hút sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ chủ nhân hit Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored, hàng loạt sự phản đối và dè bỉu nhiếp ảnh gia được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đứng ở khía cạnh pháp lý, Robert Barbera là tác giả, anh ta có quyền sở hữu tiêu đề, nội dung và cả bản quyền của tác phẩm. Vì thế, phía nhiếp ảnh gia đã thực hiện vụ kiện với yêu cầu bồi thường 25.000 USD cho mỗi bức ảnh.

Ngoài Ariana Grandem, hai ngôi sao Khloe Kardashian và Jessica Simpson cũng từng vướng vào những vụ kiến liên quan đến bản quyền khi tự ý đăng tải các bức ảnh của cánh phóng viên.

Ariana Grande là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Cô lớn lên ở Boca Raton, Florida (Mỹ). Nữ ca sĩ ra mắt khán giả lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13. Sau nhiều năm nỗ lực, nữ nghệ sĩ cho ra đời hàng loạt album và ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bài hát: Into you, God is woman, Side to side, Bang bang, One last time, Dangerous woman… Trong suốt quá trình hoạt động, giọng ca 25 tuổi đã mang về rất nhiều giải thưởng danh giá. Trong đó, nữ nghệ sĩ đã xuất sắc giành giải Grammy đầu tiên (Album nhạc pop hay nhất) với album Sweetener năm 2018, đánh bại Camila Cabello, Kelly Clarkson, Shawn Mendes, Pink và Taylor Swift.

Được biết, đây là album thứ tư của Ariana Grande, mang âm hưởng hòa trộn giữa pop và R&B, phong cách đặc trưng của giọng ca sinh năm 1993. Album được phát hành vào ngày 17.8.2018 thông qua hãng đĩa Republic Records, với sự góp mặt của nữ rapper người Mỹ Missy Elliott, nữ hoàng rapper Nicki Minaj và nam ca sĩ người Mỹ Pharrell Williams.

Khi vừa ra mắt, “đứa con tinh thần” của nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng xô đổ các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Điển hình, album Sweetener đã phá vỡ kỷ lục streaming trong ngày đầu tiên khi được phát hành trên ứng dụng nghe nhạc Spotify với 15,1 triệu lượt nghe và sau đó vươn lên vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200.