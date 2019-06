Ariana Grande, ngôi sao nhạc pop quyền lực thời công nghệ số

Nói Ariana là một huyền thoại sống cũng không quá ngoa bởi cô đang là sao thần tượng của cả lớp fan thiếu nhi và tuổi teen. Đến với thế giới giải trí và bắt đầu sự nghiệp ca hát ở Nickelodeon, điểm nhấn của Ariana so với các sao nhí cùng thời của cả hai kênh truyền hình đình đám là lợi thế về chất giọng trời phú.

Cô bé tóc đuôi ngựa sinh ra là để ca hát, diễn xuất

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Grande có chất giọng lirico soprano với âm vực rất cao và âm vang được so sánh với những huyền thoại Mariah Carey và Whitney Houston. Có lẽ đây là một tài nguyên để Ariana khai thác làm phong phú các dòng nhạc của mình qua các thể loại pop và R&B với những yếu tố của funk, dance và hip hop. 8 tuổi cô bé đã hát quốc ca ở sân Hockey Florida Panthers, 10 tuổi lập nhóm ca Kids Who Care hát để gây quỹ thiện nguyện và 13 tuổi, cô nữ sinh trung học Ariana đã tham gia show nhạc kịch Broadway đầu tiên và đoạt ngay giải Trẻ Quốc gia.

Ảnh: Getty Images Ariana là ngôi sao nhạc pop của thời đại Spotify, là nghệ sĩ đầu tiên đứng đầu bảng phổ biến ở Anh trong địa hạt phát ca nhạc trực tuyến

Có thế mạnh ca hát là vậy nhưng Ariana Grande cũng phải mất đến 3 năm mới thu xong album đầu tay, Yours Truly. Tính từ 2014 đến nay, cô là nữ nghệ sĩ đầu tiên có 2 album ra mắt đứng ở vị trí số một, và sở hữu 3 bài hát vào top 10 cùng một lúc. Là nữ ca sĩ nhạc pop luôn sánh vai trình diễn cùng các rapper hip hop, cô có chung người quản lý với Justin Bieber và Kanye West nên chẳng lạ gì khi nghề ca hát của cô lên như diều gặp gió. Các video của Grande được hàng trăm triệu lượt truy cập. Bài Side to Side đạt gần 1 tỉ lượt xem trên YouTube. Có thể nói Ariana là ngôi sao nhạc pop của thời đại Spotify, là nghệ sĩ đầu tiên đứng đầu bảng phổ biến ở Anh trong địa hạt phát ca nhạc trực tuyến.

Bên cạnh chất giọng thiên bẩm về âm nhạc, xét ở lĩnh vực diễn xuất, Ariana Grande là mẫu diễn viên mà các đại gia ngành công nghiệp giải trí truyền hình thiếu nhi ráo riết săn tìm. Cuộc cạnh tranh gay cấn giữa Nickelodeon và Disney Channel lại càng là cơ hội cho cô bé tóc đuôi ngựa tỏa sáng. Nhí nhảnh, yêu thú vật, Ariana đã vào vai Cat Valentine trong serie phim sitcom Victorious suốt ba năm, giúp kênh truyền hình Nickelodeon tìm lại được cán cân quân bằng khi vị thế của kênh Disney Channel đang có những Miley Cyrus, Demi Lovato và anh em nhà Jonas làm mưa làm gió. Một Nickelodeon đang gặp khó khăn bị thu hẹp thị trường, nhờ Victorious với sự góp mặt của Ariana Grande, vận may của kênh đã được thay đổi.

Gu thời trang cá tính, mê hoặc giới trẻ

So với biệt đội ngôi sao của Disney Channel, Ariana Grande hơn hẳn ở nhiều điểm, đặc biệt là phong cách ăn mặc tạo hình. Trước hết, nhờ gu ăn mặc trang điểm “có đầu óc” nên mặc dù ngoại hình thấp bé Ariana đều khiến “ai cũng phải ngước nhìn”. Phong thái của một ngôi sao nhạc pop vẫn cứ tỏa rực quanh cô dù dáng người cô rất nhỏ bé, khiêm tốn. Ariana mặc bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng lại biết cách phối hợp để nhỏ nhắn mà vẫn nổi bật, với những bí quyết đôi khi phá vỡ một số quy luật của thời trang, trở thành hình mẫu cho rất nhiều fan nữ “chân không dài” bắt chước.

Ảnh: Getty Images Ariana nổi bật với phong cách ăn mặc gây ấn tượng

Thứ đến, chính Ariana Grande, bất chấp ngoại hình mini, lại gây ra cơn sốt phong cách ăn mặc các trang phục rộng thùng thình mà vẫn “chất”. Một chiếc áo len quá khổ khoác ngoài váy hay sóoc ngắn chân đi giày bốt cao tới gối, hoặc một áo choàng dài phủ rộng với áo ngực hoặc crop top thật cao… đã trở thành hình ảnh của một Ariana được nhân bản đầy các con phố. Đặc biệt, cô nàng còn tận dụng dấu ấn riêng của mình là mái tóc dài cột đuôi ngựa kết hợp với kỹ thuật kẻ mắt thành hình đôi cánh, tạo thành thương hiệu gương mặt đặc trưng không lẫn với bất cứ sao nữ nào. Mớ tóc đuôi ngựa dài ấy có khi được Ariana vén cao, nhuộm sáng, đeo kèm đôi tai mèo… tất cả đều giúp khuôn mặt của cô thon gọn, ngời sáng.

Có để ý kỹ các tấm hình Ariana Grande chụp selfie hay xuất hiện trên thảm đỏ, người ta mới thấy cô còn tinh tế trong bí quyết tạo dáng để nổi bật sự tự tin, mạnh mẽ, che được khiếm khuyết ngoại hình. Trước ống kính, cô chỉ để cho những đặc điểm cơ thể nổi bật nhất của mình lọt vào. Đó là vùng cổ cao, hàm và đôi vai, với tư thế quen thuộc là lưng quay lại, cằm hơi nhô lên tạo thành góc nhìn hoàn hảo, khiến ta thấy ở cô một thân hình đầy đặn dỏng cao gợi cảm chứ không phải là “nàng công chúa lùn”.

Cuối cùng, bộ sưu tập trang phục cao cấp mà Ariana Grande diện đến tham dự các lễ trao giải có lẽ “đáng được đưa vào viện bảo tàng thời trang, bởi chúng quá đa dạng phong cách, có thể đặt cho những tên gọi rất kêu”, đó là nhận xét của nữ rapper Nicki Minaj về người đàn em đa tài của mình. Ariana Grande đang dẫn dắt khuynh hướng ăn mặc thế hệ trẻ. Nhờ cô mà mặt hàng trang phục rộng thùng thình, áo choàng áo khoác quá khổ có mũ trùm đầu tăng doanh số 130% trong năm qua. Grande cũng truyền cảm hứng cho giới săn tìm giày thể thao Reebok, giúp tăng lượng người tiêu dùng cho các thương hiệu thời trang Vera Wang và Burberry. Cô cũng trở thành lựa chọn phổ biến cho phong cách ăn mặc trang phục Halloween hằng năm. Do đó, người ta sẽ không lạ khi Ariana Grande đứng chung hàng ngũ những tên tuổi nổi tiếng mà internet hướng đến cho cảm hứng thời trang bao gồm Kylie Jenner, Beyoncé, Cardi B hay Meghan Markle.

Cơ duyên gắn bó với các hơi thở sự kiện xã hội

Nickelodeon là kênh truyền hình số 1 Bắc Mỹ, nhưng mãi đến 2016 mới đến Việt Nam, nên Ariana Grande chỉ quen thuộc với cộng đồng Việt qua các sự kiện xã hội nóng hổi gần đây. Đó là vụ khủng bố nhắm vào buổi hòa nhạc của chính Ariana Grande tại Manshester Arena ở Anh hồi tháng 5.2017 làm 22 người thiệt mạng. Kế tiếp là vụ Ariana bất ngờ hủy show diễn tại Việt Nam khiến dân tình bất bình.

Ảnh: Getty Images Ariana có hàng trăm triệu fan hâm mộ theo dõi cô trên Instagram

Có thể nói không có nhiều ngôi sao nhạc pop có lộ trình sự nghiệp khó khăn như Ariana Grande. Từ bé Ariana đã phải trị liệu tâm lý suốt nhiều năm từ sự cố cha mẹ ly hôn. Rồi cô đã toan giải nghệ vì tâm lý bị sang chấn nặng nề sau cú sốc khủng bố. Mới đây, vụ bạn trai cũ rapper Mac Miller đột tử vì sốc ma túy khiến nữ ca sĩ lại tiếp tục hứng chịu cơn bão chỉ trích. Chưa hết phải gánh sóng gió dư luận, khi mặc chiếc đầm của Vera Wang đến tham dự Met Gala 2018 có in bức tranh gốc Chúa truyền sự sống cho Adam đã được biến tấu thành hình ảnh Ariana ban phát thần tính cho một phụ nữ da màu. Một buổi hòa nhạc được lên kế hoạch dành cho Tổng thống Obama thưởng lãm của cô cũng bị gạch tên khỏi lịch khi Grande tham dự cuộc Tuần hành Tháng ba của Phụ nữ ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton, thời điểm nhạy cảm trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016 giữa bà Hillary và ông Trump.

Chính việc cơ duyên sự nghiệp âm nhạc gắn bó với nhiều sự kiện và sự cố khiến Ariana trở thành khác biệt với các ngôi sao nhạc pop đồng trang lứa. Hiện nay, đối với hàng trăm triệu người hâm mộ, Ariana là năng lượng sống, tạo phấn khích để họ thức dậy mỗi sớm mai. Cộng đồng này tạo nên 130 triệu lượt theo dõi trên Instagram, giúp Ariana vào top 3 người nổi tiếng được quan tâm nhất thế giới, vượt lên cả Kim Kardashian lẫn Beyoncé.