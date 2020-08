Ariana Grande tham gia sáng tác ca khúc mới của BlackPink và Selena Gomez

Theo Soompi, vào ngày 21.8, Ariana Grande đã đăng hình ảnh poster ca khúc mới Ice Cream của BlackPink trên Instagram. Nữ ca sĩ viết kèm dòng chú thích: "Tự hào về đội này ghê, thực sự rất hào hứng với sản phẩm sắp tới! Yêu team và những cô gái này thật nhiều!".

Bên cạnh đó, nhà sản xuất âm nhạc Tommy Brown - người luôn đồng hành cùng Ariana Grande, cũng như đứng sau thành công của những bản hit như Thank u, next và 7 rings đăng tải poster ca khúc kết hợp giữa BlackPink và Selena Gomez . Anh còn tiết lộ rằng ca khúc Ice Cream do anh và một vài người bạn cùng tham gia sáng tác, sản xuất.

Bức hình được Ariana Grande đăng tải trên trang cá nhân Ảnh: Soompi

Tommy Brown đã liệt kê danh sách những người nổi tiếng cùng tham gia quá trình sáng tạo ca khúc này bằng cách đính kèm tên của họ dưới bài post. Cụ thể, những cái tên được nhắc đến bao gồm: Ariana Grande, Selena Gomez, Victoria Monet...

Với sự xuất hiện của Ariana Grande, khán giả vô cùng hào hứng. Nhiều ý kiến bày tỏ rằng Ice Cream rất có thể sẽ giống với chất nhạc của Thank u, next hoặc 7 rings - 2 ca khúc đều đạt quán quân Billboard hot 100 và giúp tên tuổi Ariana Grande phủ sóng toàn thế giới . Dự kiến, sản phẩm âm nhạc đình đám này của BlackPink với sự kết hợp cùng Ariana Grande, Selena Gomez sẽ trình làng vào ngày 28.8.

Ariana Grande là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Nữ ca sĩ ra mắt khán giả lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13. Sau nhiều năm nỗ lực, Ariana Grande cho ra đời hàng loạt ca khúc ghi dấu ấn trong lòng khán giả như: Into you, God is a woman, Side to side, Bang bang, One last time, Dangerous woman… và mang về rất nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá.