‘Asia Artist Awards’ gây tranh cãi vì không đề cử Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP

Năm nay, Asia Artist Awards chia bảng ứng cử viên bình chọn thành hai khu vực là Hàn Quốc và Việt Nam. Fan sẽ được bỏ phiếu cho nghệ sĩ mà mình ủng hộ ở ba hạng mục: Ca sĩ - Nhóm nhạc được yêu thích nhất, Nam diễn viên được yêu thích nhất và Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Khác với bảng đề cử của Hàn Quốc, danh sách ứng cử viên Việt Nam chỉ bao gồm 20 người ở mỗi hạng mục.

Thay vào đó, 20 giọng ca được ban tổ chức đề cử Ca sĩ - Nhóm nhạc được yêu thích nhất gồm: Bảo Anh, Hoàng Thùy Linh, Hiền Hồ, Đức Phúc, ISAAC, Min, Uni5, Monsta, Only C, Erik, Lou Hoàng, Gil Lê, Trịnh Thanh Bình, Amee, Thiều Bảo Trâm, Trúc Nhân, Chi Pu, Zero 9, Suni Hạ Linh, Hoàng Dũng.

Việc thiếu đi những gương mặt quen thuộc của Vbiz khiến cho người hâm mộ bức xúc. Trên trang fanpage ban tổ chức, fan Việt để lại bình luận thắc mắc chương trình về tiêu chí đề cử nghệ sĩ cũng như bày tỏ sự không hài lòng về bảng ứng cử viên này.