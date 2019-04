'Avengers: Endgame' thu 13 tỉ đồng ngày chiếu sớm đầu tiên tại Việt Nam

Tại Việt Nam, kỷ lục trước đó thuộc về Captain Marvel với 8 tỉ đồng tiền vé thu từ các suất trước thời gian công chiếu chính thức. Do bộ phim kéo dài trên 3 tiếng, các suất chiếu cũng bị ảnh hưởng so với các tác phẩm thời lượng 2 giờ. Trước đó, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ của ngày 19.4, bộ phim đã nhanh chóng cán mốc 200 ngàn lượt vé bán trước, riêng các vé IMAX xem những suất chiếu đầu tiên của ngày 25.4 đã bán hết trong vòng 30 phút. Đây được xem là kỷ lục bán sớm ở Việt Nam từ trước đến nay, xô đổ thành tích trước đó do siêu phẩm Avengers: Infinity War tạo ra với 100.000 người lượt vé bán ra vào năm ngoái. Chiếu tại Việt Nam vào dịp lễ dài giữa năm nay, doanh thu của Avengers: Endgame được dự đoán sẽ có thêm nhiều kỷ lục mới.

Theo Forbes, ngày mở màn tại Trung Quốc, tác phẩm của vũ trụ điện ảnh Marvel thu gần 80 triệu USD, chỉ đứng thứ hai sau Monster Hunt 2 có tổng doanh thu 86 triệu USD vào năm ngoái. Cùng với 28 triệu USD với các suất xem trước nửa đêm hôm trước ở Trung Quốc, Avengers 4 thu về 107,5 triệu USD ngay sau ngày khai mạc. Tính trên toàn cầu, Avengers: Hồi kết thu tổng cộng 169 triệu USD, trở thành một trong mười bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2019 trên toàn thế giới , thậm chí trước khi đến rạp chiếu phim của Mỹ (dự kiến 26.4 giờ địa phương).

Theo Variety, giới phê bình quan tâm liệu "bom tấn" này có thu được 300 triệu USD trong cuối tuần đầu tiên hay không. Với thời lượng 3 tiếng, tác phẩm khó có thể đạt được cột mốc này. Sau các suất chiếu, 96% giới phê bình đánh giá cao tác phẩm trên Rotten Tomatoes, trong khi IMDb chấm tác phẩm thứ 22 của vũ trụ điện ảnh Marvel là 9,2/10.