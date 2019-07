Bà mẹ 5 con đăng quang 'Queen Of Beauty World 2019'

Queen Of Beauty World 2019 thu hút hơn 50 thí sinh nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam... tham gia. Đinh Hiền Anh đảm nhận vai trò trưởng ban giám khảo tại cuộc thi năm nay. Bên cạnh đó, Queen Of Beauty World 2019 còn quy tụ nhiều gương mặt khác ngồi ghế nóng như Phạm Huyền Trang (Queen Of Beauty World 2018), doanh nhân Hàn Phượng...

Trải qua các vòng thi như trang phục truyền thống hanbok, áo dài Việt Nam, trang phục dạ hội… Hồ Oanh Yến xuất sắc vượt qua các đại diện khác để giành ngôi vị cao nhất tại đấu trường sắc đẹp này.

Kinh nghiệm thi nhan sắc giúp Hồ Oanh Yến nổi bật tại cuộc thi Ảnh: BTC

Trước đó, thông tin Hồ Oanh Yến sang Hàn Quốc tham gia cuộc thi sắc đẹp nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Thời điểm này, người đẹp vừa sinh con thứ năm. Tuy nhiên, quyết định thi nhan sắc của cô được chồng ủng hộ. Thậm chí, anh cùng các con và cô giúp việc có mặt tại xứ sở kim chi để ủng hộ người đẹp 33 tuổi.

Chiến thắng của Hồ Oanh Yến nhận được sự ủng hộ của mọi người. Trong suốt quá trình thi, cô là thí sinh nổi bật không chỉ ở sắc vóc mà còn ở kỹ năng trình diễn. Bà mẹ năm con không giấu được niềm hạnh phúc khi được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Cô gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, đặc biệt là ông xã đã bên cạnh cô trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Nói về kế hoạch sắp tới, Hồ Oanh Yến tiết lộ cô sẽ nỗ lực phát triển quỹ từ thiện Tâm Mỹ Đức, dự án chuyên giúp đỡ các bà mẹ khó khăn, con nhỏ mồ côi để có cuộc sống tốt đẹp hơn.