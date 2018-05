Bà xã Jay Chou trổ tài đánh đấm trong 'Tòa tháp chọc trời'

Sau khi sinh hai con cho Châu Kiệt Luân, Côn Lăng nhanh chóng trở lại làng giải trí. Cô được mọi người khen ngợi vì vóc dáng thon thả và nhan sắc ngày càng quyến rũ hơn. Tham gia dự án điện ảnh châu Á mang tên S.M.A.R.T. Chase (Truy lùng cổ vật), người đẹp được mời đóng tiếp Skyscraper do Legendary Pictures sản xuất, có sự tham dự của The Rock cùng dàn diễn viên tài năng Neve Campbell (Scream, The Glass Man), Pablo Schreiber (13 Hours, Den of Thieves), Noah Taylor (Vanilla Sky, Paddington 2)…

Trailer Tòa tháp chọc trời

Trailer mở đầu với dòng hồi tưởng của cựu binh quả cảm Will Sawyer. Cách đây 10 năm, anh từng là lãnh đạo cao cấp của Đội cứu hộ FBI. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, anh đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng và mất đi chân trái. Sự việc này khiến cho Will Sawyer phải “rửa tay gác kiếm”, rút khỏi công việc mà anh gắn bó bấy lâu nhưng cũng chính nhờ nó mà anh gặp được người bạn đời tuyệt vời hiện tại Sarah Sawyer (Neve Campbell).

Sau khi tạm ngừng công việc ở FBI, Will Sawyer quyết định sống một cuộc đời ít mạo hiểm và bình ổn hơn bên con ngoan, vợ hiền. Anh trở thành chuyên gia đánh giá an ninh và đo lường mức độ an toàn của các tòa nhà cao tầng. Công việc này đã đưa Will tới với Tháp Ngọc, một tòa nhà cao nhất và tân tiến bậc nhất thế giới với tổng cộng 240 tầng. Thế nhưng chính độ cao “chọc trời” này là nguyên nhân khiến Will Sawyer luôn cảm thấy nghi ngại và bất an bởi: “Đây thực sự là một thành tựu choáng ngợp. Nhưng nếu có biến, thực sự chẳng ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra”.

Loạt cảnh hành động sinh tử “căng như dây đàn” để giải cứu những người thương yêu của Will Sawyer

Tòa nhà với hệ thống an ninh tối tân bị đột nhập bởi một nhóm người lạ mặt được trang bị vũ khí, hòng đoạt lấy một “món hàng” bí mật được cất giấu tại đây. Tầng 96 đột ngột bốc cháy khiến cả tòa nhà chìm vào trong biển lửa, và dường như không thể dập tắt bởi chính kết cấu thẳng đứng. Cả tòa tháp bùng cháy tựa như một ngọn đuốc khổng lồ, sáng rực cả thành phố. Thật không may khi lúc này vợ và hai con của Will Sawyer cũng đang ở bên trong tòa nhà. Anh buộc phải lao vào cuộc chiến để cứu những người thân yêu khỏi biển lửa.

Biểu tượng toàn cầu Dwayne Johnson dẫn đầu dàn cast trong siêu bom tấn hành động hè 2018. Thành công của loạt phim Fast & Furious, Baywatch, San Andreas... khiến Skyscraper phát sốt khi mới khởi quay. Bên cạnh đó, trailer lần này cũng hé lộ sự xuất hiện của người mẫu - nữ diễn viên Côn Lăng, vợ của tài tử tài năng bậc nhất xứ Đài Jay Chou.

The Rock khen ngợi bà xã Jay Chou nhìn "ngọt ngào" nhưng mạnh mẽ bất ngờ

Nếu ở Truy lùng cổ vật, Côn Lăng vào vai nhân vật có phần nhí nhố, nóng nảy, thì qua Skyscraper, nữ diễn viên sinh năm 1993 để lại ấn tượng với tạo hình khủng bố máu lạnh. Có thể thấy dù có một người chồng giàu có và nổi tiếng, bông hồng lai kiên trì tham gia các dự án phim để thỏa lòng đam mê nghệ thuật.

Với lợi thế tiếng Anh tốt, nét diễn xuất tự nhiên, Côn Lăng được kỳ vọng sẽ vượt qua Cảnh Điềm, một trong những người đẹp từng được Legendary Pictures lăng xê nhưng nhận về không ít "gạch đá" vì như bình hoa di động.