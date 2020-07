'Bậc thầy hội họa Ý' Raphael chết do bệnh giống Covid-19?

Tài khoản cá nhân của nhiều nghệ sĩ K-pop như Bi Rain, Twice , Mamamoo... bị ẩn toàn bộ nội dung, hoạt động trên phiên bản TikTok tại Trung Quốc

Thành tích ấn tượng vừa đạt được của ca khúc nhạc phim Your Eyes Tell do thành viên Jungkook tham gia sáng tác càng khẳng định tài năng và sức hút của 7 chàng trai nhóm BTS.