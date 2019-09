Bán chồng tập 14: Lộ diện người hại Nương?

Bán chồng tập 13 tối qua có những diễn biến cho thấy tình cảm của vợ chồng Vui ngày càng gắn bó khiến Như ganh tỵ, tìm mọi cách chen vào phá đám. Bất ngờ hơn ở tập này Nương bắt đầu không khoan nhượng với bà chị dâu quá đáng nữa. Cô gặp Như nói thẳng chuyện Như xúi Vui lấy trộm tiền cho cô ta mượn và đòi Như phải làm phụ việc cho mình để trừ nợ 9 triệu đồng. Tất nhiên là Như rất bực tức. Cô ta tìm anh tình nhân giang hồ để bàn kế “trả đũa” Nương. Sau đó gặp Vui nói chuyện kiểu mình bị Nương chà đạp… Vừa nói chuyện Như vừa bật điện thoại cho Nương và mở loa lớn cố ý để Nương nghe thấy giọng Vui: “Vui thề luôn đó, Vui không có ý đòi lại tiền. Giờ Vui sẽ làm dành dụm tiền đưa Như để Như trả lại cho Nương”.

Nương đã biết được ai là người trước đây đã hãm hại mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bán chồng tập 13 còn có cảnh Vui sau nhiều ngày lên Sài Gòn làm việc, cuối tuần anh được về thăm vợ. Tưởng tình cảm mặn nồng nhưng Nương tỏ vẻ không vui do thất vọng khi nghe chính miệng Vui nói những lời vuốt ve Như qua điện thoại. Vui sau đó giải thích rằng anh không còn tình ý gì với Như, giờ chỉ yêu Nương nhưng do lúc trước đã hứa không đòi lại tiền nên mới nói với Như như vậy. Vui tìm tờ giấy cam kết chỉ làm vợ chồng hờ lúc trước viết bắt Nương ký để xé bỏ thì thấy chiếc nhẫn. Dù Nương đã giải thích đó là chiếc nhẫn của Hưng tặng trước kia, cô muốn giữ để tìm cách trả lại nhưng Vui đã đùng đùng nổi giận cho rằng Nương vẫn còn tơ tưởng đến người xưa. Sáng hôm sau Vui ra đường bắt xe lên Sài Gòn thì phát hiện một người đàn bà đang đi đâu đó lén lút ở xóm mình nên chạy theo….

Bán chồng tập 14 tối nay 3.9 lúc 21 giờ 30 trên VTV3 hé lộ trích đoạn có những tình tiết gây cấn hơn khi người đàn bà đó khai nhận với Nương chuyện bà được người khác thuê để làm hại cô lúc trước: “Lúc đó chị chỉ chụp hình em thôi. Chị đâu cho tụi nó làm gì em đâu. Em trách thì trách cái người thuê tụi chị làm kìa”.

Vui gặp Hưng và bóc mẻ... ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Một phân đoạn khác ở tập này được hé lộ có thể chính Hưng là người đã thuê người làm hại Nương. Trong đoạn này Vui tình cờ gặp Hưng và đã “bóc mẻ”: “Anh có phải đàn ông không vậy. Tui với Nương đã bắt được cái bà hãm hại Nương rồi. Chính bà ta là người đưa Nương vô khách sạn, chuốc thuốc mê rồi chụp hình bêu rếu Nương. Nói tui quê mùa, túi ít học chứ tui không xấu xa như ai kia…”.

Bán chồng tập 14 có vẻ kịch tính hơn trong mối quan hệ giữa Hưng và Ngọc khi Ngọc đã bắt đầu cảm thấy bất an trong mối quan hệ với Hưng và cô muốn có sự ràng buộc an toàn thì Hưng lại phớt lờ: “Đó là điều từ đầu em muốn mà. Mọi thứ lưng chừng. Tụi mình vui vẻ gặp nhau, không ràng buộc, sao bây giờ em lại muốn an toàn”.

Bán chồng tập 14: Có phải chính Hưng là người lúc trước thuê người làm hại Nương? Ngọc làm thế nào để biết rõ bản chất sở khanh của Hưng và cô phải đối diện thế nào khi biết Hưng đã có vợ? Vợ Hưng sẽ xử lý Diệu Ngọc thế nào?