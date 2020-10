Bán đấu giá áo khoác của Brad Pitt, Tom Cruise và các vật dụng trong bom tấn nổi tiếng

Stephen Lane và thanh gươm ánh sáng của Obi-Wan Kenobi trong Star Wars: Revenge of the Sith

Stephen Lane nói với hãng tin Reuters khi đang ở kho hàng của công ty tận Rickmansworth, gần London (Anh): “Tôi thành lập Prop Store từ niềm đam mê sưu tập. Rất nhiều vật dụng bị vứt bỏ khi kết thúc quá trình sản xuất phim hoặc vừa được sử dụng. Sau đó mọi thứ được thanh lý hoặc bán đi. Và điều đó có nghĩa là các vật dụng đã đi tứ tán”.

Stephen Lane thú nhận là fan ruột của bom tấn Star Wars và đã tìm mua rồi trưng bày những đạo cụ của loạt phim khoa học viễn tưởng trong nhà. Anh còn mua được quả cầu pha lê mà David Bowie sử dụng trong Labyrinth. “Thật sự phấn khích khi tôi mua được quả cầu”, Stephen Lane nói. Ước tính quả cầu này được bán với giá 12.900 - 19.3000 USD.

Tổng cộng gần 1.000 vật phẩm từ hơn 350 bộ phim và chương trình truyền hình sẽ được bán đấu giá trực tuyến trong hai ngày vào tháng 12.

Đôi bốt da cao đến đùi do Julia Roberts mang trong phim Pretty Woman

Nhiều vật dụng mà đa số khán giả hâm mộ điện ảnh luôn mong muốn sở hữu sẽ xuất hiện tại cuộc bán đấu giá. Thanh gươm ánh sáng của Obi-Wan Kenobi trong Star Wars: Revenge of the Sith, ước tính khoảng 103.000 - 154.000 USD, nón phớt của Jack Nicholson vai Joker trong bộ phim Batman năm 1989 có giá khoảng 25.000 - 38.000 USD, bộ complet của James Bond trong Skyfall, ước tính khoảng 19.000 USD.

Chiếc áo khoác da màu đỏ mà Brad Pitt mặc trong phim Fight Club quay năm 1999, ước tính khoảng 25.000 - 38.000 USD, chiếc mũ của Thuyền trưởng Jack Sparrow trong Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides khoảng 13.000 - 19.000 USD và nón sắt của Tom Hanks trong Saving Private Ryan, có chữ ký của nam diễn viên, các bạn diễn và đạo diễn Steven Spielberg, ước tính khoảng 13.000 - 19.000 USD.