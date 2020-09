Bán đấu giá trực tuyến nhiều kỷ vật của The Beatles

Cuộc đấu giá này đưa ra nhiều kỷ vật trải dài trong toàn bộ sự nghiệp biểu diễn của The Beatles, bao gồm đĩa đơn đầu tiên ra mắt từ năm 1962: Love Me Do có chữ ký các thành viên ban nhạc, trị giá từ 19.000 đến 25.000 USD.

Trong số các kỷ vật khác được rao bán còn có một cặp kính không thể nhầm lẫn của John Lennon, có giá từ 38.000 đến 50.000 USD. Tờ giấy tạm giữ ở trường của John Lennon ước tính trị giá tới 6.000 USD, trong đó ghi lại chi tiết hành vi sai trái của John Lennon khi còn là một cậu học trò nhỏ.

Một chiếc đồng hồ Cartier năm 1966, ước tính lên tới 31.000 USD, thuộc về người quản lý ban nhạc - Brian Epstein (đã qua đời vào năm 1967). Ông được coi là nhân tố chính dẫn đến sự chia rẽ của bốn chàng trai Liverpool

Nhiều năm trước đây, nhà đấu giá Julien's Auctions cũng từng rao bán các kỷ vật quý của nhóm The Beatles như cây guitar từng được John Lennon và cả Geogre Harrison chơi trong khoảng thời gian ban nhạc ở đỉnh cao sự nghiệp, cuốn sách về Lennon có tựa đề In his own write, tất cả đều có chữ ký của cả bốn thành viên. Tại phiên đấu giá Bonhams London ở Anh vào năm 2012, chiếc áo khoác da màu đen mà tay guitar huyền thoại George Harrison đã mặc trong các buổi biểu diễn của ban nhạc lừng danh The Beatles ở thành phố Hamburg (Đức) được bán với giá 140.000 USD, đôi giày của George Harrison cũng được bán với giá 77.000 USD… Gần nhất vào tháng 4 năm nay, bản viết tay lời ca khúc hit Hey Jude của nhạc sĩ Paul McCartney - nhóm The Beatles được nhà Julien’s Auctions (Mỹ) bán với giá 910.000 USD.