Bản nhạc dài nhất thế giới vừa đổi nốt mới sau 7 năm

Bản nhạc dài nhất thế giới do nhà soạn nhạc người Mỹ John Cage (1912-1992) biên soạn vào năm 1987 từ nhạc phẩm As Slow As Posible (tạm dịch: Càng chậm càng tốt, năm 1985) và lên kế hoạch chơi nó trong 639 năm. Điều này có nghĩa là cần có hơn 10 thế hệ nhạc sĩ chơi bản nhạc bằng chiếc đại phong cầm và kết thúc vào năm 2640, nếu mọi chuyện suôn sẻ.

Mang tên Organ/ASLSP (As SLow aS Possible), bản nhạc này gồm 8 trang, được bắt đầu chơi vào ngày 5.9.2001 và phần mở đầu không hề có âm thanh. Phải tới tận ngày 5.2.2003, âm đầu tiên mới vang lên. Lần thay đổi nốt gần đây nhất diễn ra vào năm 2013.

Hôm 5.9, hàng trăm người yêu âm nhạc đã tham dự một sự kiện đặc biệt: chứng kiến sự thay đổi hợp âm trong bản nhạc dành cho đại phong cầm này tại nhà thờ Saint Burchardi ở TP Halberstadt (Đức). Năm nay, do dịch Covid-19 , số lượng người được vào nhà thờ bị giới hạn theo những khuyến nghị phòng dịch của chính phủ Đức.

Ca sĩ giọng nữ cao Johanna Vargas và nghệ sĩ organ Julian Lembke là những người thay đổi hợp âm. Theo mô tả của The Guardian, âm thanh mới được cho là khá giống âm thanh kim loại va vào nhau trong phòng máy của một con tàu lớn. Đài BBC cho biết đây là lần thay đổi hợp âm đầu tiên nên sự kiện này khiến những người hâm mộ rất phấn khích.

Nhà thờ Saint Burchardi được xây dựng vào khoảng năm 1050 và từng bị phá hủy một phần trong 30 năm chiến tranh (1618 - 1648) Ảnh: Reuters

Organ/ASLSP được chơi trên một chiếc đại phong cầm đặc biệt bên trong nhà thờ. Những người dân sống ở gần nhà thờ Saint Burchardi đã quá quen thuộc với âm thanh phát ra từ đây. Theo tờ The Guardian, một thiết bị tại tầng hầm nhà thờ giúp tạo ra năng lượng để thổi khí vào các ống trong cây đại phong cầm, từ đó giúp âm thanh liên tục vang lên. Khi một âm thay đổi, nó được thực hiện bằng sức người. Lần đổi hợp âm tiếp theo dự kiến sẽ thực hiện vào ngày 5.2.2022.