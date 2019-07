Bạn thân H'Hen Niê thi 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam'

Sau thời gian phát động, cuộc thi ảnh online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 chính thức hé lộ những thí sinh đầu tiên. Với thông điệp You can do it, cuộc thi là cơ hội dành cho những cô gái trẻ có bản lĩnh, sự tự tin, hiện đại và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Bên cạnh đó, họ còn phải thể hiện được khát khao chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, tiếp nối H'Hen Niê, Hoàng Thùy chinh chiến tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Trong số những thí sinh đầu tiên lộ diện, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ bởi sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc như Á hậu Hữu nghị ASEAN 2017 Huỳnh Thị Yến Nhi, Top 8 The Face Vietnam 2018 H'Bella HĐơk. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những cái tên mới như Hoài Thương, Thủy Tiên hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho cuộc thi.

Bella HĐơk sinh năm 1992, đến từ Đắk Nông là cái tên không xa lạ với khán giả khi từng vào Top 8 The Face Vietnam 2018. Cô còn được biết đến với danh xưng "bạn thân của H'Hen Niê". Cô sở hữu chiều cao 1,71m, số đo ba vòng 80-60-90. Bella vốn là phóng viên tác nghiệp tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, nhưng sau hai năm, cô quyết định ghi danh đăng ký trở thành thí sinh cuộc thi. Với kinh nghiệm có được từ lần tham gia chương trình thực tế trước đó, Bella được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi Ảnh: BTC

Đặng Trương Thủy Tiên, sinh năm 1994, quê Đồng Tháp. Cô đang là sinh viên năm cuối đại học Fullerton (Mỹ). Mặc dù hạn chế chiều cao 1,69m cùng số đo ba vòng 84-63-90, song với học thức ấn tượng khi từng tốt nghiệp loại giỏi cấp 3, GPA 3,78/4, người đẹp được đánh giá là thí sinh nổi bật tại cuộc thi Ảnh: BTC

Nguyễn Thị Hoài Thương được biết đến với danh xưng em gái nhà thiết kế Đức Vincie. Cô sinh năm 1996, đang là chuyên viên tư vấn tài chính của một công ty nước ngoài. Chân dài sở hữu chiều cao 1,7m, số đo hình thể 83-63-91. Vốn thần tượng Hoa hậu Thùy Lâm, từ nhỏ cô đã theo dõi chặng đường của đàn chị và mong muốn có cơ hội được thể hiện bản thân như người đẹp sinh năm 1987 Ảnh: BTC

Trở lại sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Lê Thị Mỹ Hạnh muốn chứng minh cho khán giả thấy sự lột xác của bản thân sau 2 năm rèn luyện. Hiện tại, người đẹp sở hữu chiều cao 1,68m, số đo ba vòng 88-63-93. Kinh nghiệm có được từ mùa thi trước cùng mục tiêu phù hợp tại đấu trường sắc đẹp năm nay, Mỹ Hạnh được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều yếu tố bất ngờ cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Ảnh: BTC

Ngô Thị Ngọc Huệ sinh năm 1994, sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng 80-56-88. Sinh ra tại Bến Tre, Ngọc Huệ quyết định ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 với mong muốn thể hiện bản thân và tìm kiếm cơ hội tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế. Có kinh nghiệm làm người mẫu trên các sàn diễn thời trang trong nước, Ngọc Huệ tự tin sẽ là đại diện kế tiếp của Việt Nam tại Miss Universe Ảnh: BTC