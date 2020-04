Bản viết tay ca khúc của Bob Dylan được rao bán giá 2,2 triệu USD

Show ca nhạc trực tuyến One World: Together at home do Lady Gaga khởi xướng quy tụ hơn 70 nghệ sĩ vừa diễn ra hôm 19.4. Sự kiện thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên truyền hình, quyên góp gần 128 triệu USD chống Covid-19