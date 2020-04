Bản viết tay lời ca khúc 'Hey Jude' của The Beatles được bán giá 910.000 USD

Hơn 250 vật phẩm kỷ niệm của The Beatles được bán trong một cuộc đấu giá trực tuyến do Julien's Auctions tổ chức để đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày chia tay của ban nhạc, theo Reuters.

Ban nhạc huyền thoại The Beatles với Paul McCartney, George Harrison, John Lennon và Ringo Starr

Chiếc trống bass xưa với logo của The Beatles được sử dụng trong chuyến lưu diễn Bắc Mỹ đầu tiên của ban nhạc năm 1964 được bán với giá 200.000 USD.

Một bức vẽ của John Lennon và vợ, Yoko Ono, gọi là Bagism cũng được bán với giá 93.750 USD, trong khi cái gạt tàn do tay trống Ringo Starr sử dụng tại phòng thu âm Abbey Road ở London đã thu được 32.500 USD. Sân khấu bằng gỗ tại một địa điểm nhỏ ở Liverpool (Anh) nơi ban nhạc biểu diễn trước khi họ nổi tiếng cũng có giá 25.600 USD.

Trước khi bán, chuyên gia đấu giá âm nhạc của Julien’s Auctions là Jason Watkins đã đánh giá các ghi chú vội vàng bằng tay của Paul McCartney cho ca khúc phòng thu năm 1968 Hey Jude là rất hiếm và có giá trị. “Đây rõ ràng là một bài hát mang tính biểu tượng mà mọi người đều quen thuộc”, Jason Watkins nói.

Việc bán đấu giá các vật phẩm của The Beatles đã được tổ chức tại Hard Rock Cafe ở Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ) nhưng chỉ thực hiện trực tuyến do đại dịch Covid-19 , đại diện nhà đấu giá Julien’s Auctions cho biết.