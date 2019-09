Bảo Anh khoe vẻ gợi cảm, tự tin diễn hit mới bất chấp sự cố âm thanh

6 mỹ nhân nhóm G-Friend trở thành tâm điểm của đêm nhạc với màn trình diễn đầy sôi động, trẻ trung với giọng hát cá tính cùng vũ đạo chuyên nghiệp, đẹp mắt. Dàn “em gái” BTS làm thỏa lòng mong đợi của fan khi trình bày loạt hit nổi tiếng của nhóm như: Fever, Me gutas tu và Time for the moon nigh trong lần đầu đặt chân đến mảnh đất hình chữ S. Trước đó, vào hiều cùng ngày, G-Friend cùng với Snuper đã có màn ký tặng và giao lưu với khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: MỸ LINH