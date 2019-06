Bảo Thanh: ‘Đọc nhiều để biến tri thức trong sách thành của mình’

Á hậu Huyền My, diễn viên Bảo Thanh, diễn viên Phương Oanh đã tặng sách và chia sẻ những câu chuyện biến ước mơ thành hiện thực của bản thân để khơi nguồn khát vọng vươn lên của các bạn trẻ.

5 cuốn sách được tặng các sinh viên Thái Nguyên là Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend tâm huyết tuyển chọn.

Tại chương trình, Á hậu Huyền My cho biết, những thành quả cô đạt được hiện tại không lớn lao nhưng đều là sự nỗ lực không ngừng. Từ năm 14 tuổi, Huyền My đã miệt mài tập luyện để thực hiện ước mơ làm người mẫu. Suốt 10 năm nỗ lực đã đem lại cho Huyền My danh hiệu Á hậu Việt Nam năm 2014.

Tuy nhiên, khi tham gia Hành trình Từ Trái Tim, được tiếp xúc với những người thành công và các bạn trẻ cả nước, Huyền My nhận ra những thử thách mình trải qua thật bé nhỏ. Cũng từ đó, Huyền My nhận thấy: “Các bạn trẻ có nhiều khát vọng lớn và Hành trình đã mang đến những cuốn sách quý như người thầy vĩ đại đến với mọi miền đất nước. Muốn vĩ đại thì phải ở bên những người vĩ đại, sách chính là người thầy vĩ đại bậc nhất với mọi người”.

Phương Oanh, nữ diễn viên từng gây chú ý thời gian qua với vai "Quỳnh búp bê" chia sẻ, cô đã ngưỡng mộ những giá trị của hành trình suốt 5 năm qua. Việc được tham gia hành trình lần này khiến Phương Oanh rất vinh dự. "Xem những hình ảnh về hành trình đến với vùng núi cao, vùng sâu vùng xa vừa qua khiến Oanh rất xúc động bởi Oanh đã có thời gian dài sống trong cái khắc nghiệt cả về điều kiện lẫn thời tiết ở nơi như thế. Oanh hiểu, điều cần nhất ở những vùng đất này chính là tri thức, là khát vọng vươn lên. Oanh rất hạnh phúc khi được góp chút sức mình vào việc tiếp thêm động lực cho những người trẻ", Phương Oanh nói.

Phương Oanh chia sẻ, vì sinh ra ở nơi không có điều kiện nên cô phải nỗ lực hơn người khác để biến đam mê làm diễn viên thành hiện thực. Đó là lý do Phương Oanh rất tâm đắc với câu nói của Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ và luôn nghĩ đến khi gặp khó khăn: “Người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn". Nữ diễn viên cũng thấy may mắn khi đọc được cuốn Đắc nhân tâm vì cuốn sách giúp cô biết xử lý các tình huống trong cuộc sống.

Diễn viên Bảo Thanh đặc biệt nhận được sự chú ý của sinh viên khi cô chia sẻ câu chuyện có ước mơ làm diễn viên khi mới… 8 tuổi. Sau khi tham gia bộ phim Vào Nam ra Bắc và giành giải tại Bông sen Vàng, Bảo Thanh đã luôn nghĩ mình phải làm diễn viên và cô quyết tâm thi vào trường Sân khấu Điện ảnh dù "chỉ cao 1m59, đen và xấu".

Để theo đuổi đam mê, Bảo Thanh đọc khá nhiều sách “để giữ gìn cảm xúc”. Trong 5 cuốn sách mà Trung Nguyên giới thiệu, Bảo Thanh ấn tượng nhất cuốn Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách vì thấy rất đúng với mình. “Ngày còn học điện ảnh, chiều cao hạn chế nhưng Thanh vẫn tự tin đăng ký thi hoa khôi trường vì tự tin về kiến thức và Thanh đạt giải Á khôi 2. Sau cuộc thi này, Thanh rút ra bài học, nếu chúng ta có tri thức, có khát vọng và ý chí, sự tự tin thì sẽ có được những thứ ta muốn. Để có tri thức thì phải đọc sách, để biến tri thức trong sách thành tri thức riêng của mình”.

Kết thúc buổi giao lưu, Tiến sĩ Trần Hữu Đức, người dẫn dắt chương trình đúc kết: "Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ dành rất nhiều tâm huyết, tình cảm cho thế hệ trẻ. Đối với chủ tịch, thế hệ thanh niên Việt Nam là tương lai, là rường cột; muốn xây dựng một quốc gia minh triết và có tri thức thì cần có lòng tin và tâm huyết vào thế hệ trẻ. Việc trao tặng sách cho các bạn trẻ là khởi động tâm thế và tinh thần khởi nghiệp kiến quốc cho lớp trẻ - đối tượng quyết định sự phát triển của đất nước. Chủ tịch có niềm tin, nếu có đầy đủ điều kiện, phẩm chất, cùng nhau nuôi dưỡng khát vọng và có hướng đi đúng thì người trẻ là những người hùng mạnh, làm nên quốc gia hùng mạnh".

Ý chí vĩ đại tạo nên dân tộc vĩ đại!

KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!