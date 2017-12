Năm 2006, Bảo Thy tham gia Miss Audition (cuộc thi do cộng đồng game Audition tổ chức). Tuy không giành được giải cao nhất nhưng cũng chính từ cuộc thi này, khán giả bắt đầu biết đến cô ca sĩ nhí nhảnh với những ca khúc trẻ trung như Baby xin anh đừng quay gót, Please tell me why...

Sau hai năm diễn ra, cuộc thi đổi tên thành Miss Teen với đối tượng dự thi mở rộng hơn. Chia sẻ cảm xúc khi trở lại "cái nôi" của mình sau 11 năm với một vai trò khác, Bảo Thy không giấu được xúc động: "Ngồi tại trường quay này khiến Thy xúc động nhớ lại thời điểm 11 năm trước, cũng tại nơi này, cô nàng 18 tuổi với tên đăng ký là Thy Loan đã bỡ ngỡ đón nhận sự yêu thương của khán giả sau đêm chung kết. Mình càng vui hơn khi các bạn thí sinh cho biết lấy hình ảnh của Bảo Thy ngày xưa làm nguồn cảm hứng và động lực".

"Công chúa bong bóng" cho biết cô rất mừng vì qua mỗi năm, cuộc thi càng hoành tráng hơn, còn thí sinh ngoài xinh đẹp thì rất tài năng và có nhiều kiến thức. Chính vì thế, dù lịch diễn dầy đặc dịp cuối năm, nữ ca sĩ vẫn tham gia làm giám khảo và đồng hành xuyên suốt cuộc thi.

Xuất hiện trong đêm chung kết Miss Teen 2017 diễn ra tối 27.12, Bảo Thy thu hút sự chú ý của khán giả trong trang phục màu tím bắt mắt và sang trong của nhà thiết kế Công Trí kết hợp với giày bốt da cùng chiếc nón kiểu turban cùng tông. Bằng những kinh nghiệm và kỹ năng từng trải, nữ ca sĩ rất tự tin trong vai trò giám khảo của mình.

Ngát Ngọc

Ảnh: Thắng Nguyễn