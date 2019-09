Bắt gặp bà Tân Vlog mang bánh trung thu khổng lồ lên máy bay Jetstar

Bà Tân Vlog đình đám xuất hiện cùng chiếc bánh siêu to khổng lồ khiến hành khách vô cùng thích thú. Cụ thể, trên chuyến bay Jetstar vào dịp Trung thu vừa rồi, hành khách không những được nhận quà từ chị Hằng, chú Cuội, mà còn được gặp một nhân vật đang rất được yêu thích trên mạng xã hội - bà Tân Vlog và bà mang cả một chiếc bánh trung thu siêu to khổng lồ lên chiêu đãi toàn bộ hành khách trên chuyến bay. Chiếc bánh nướng nhân thập cẩm to gần 1 m2, nặng 60 kg khiến nhiều hành khách thích thú.

Trăm nghe không bằng một thấy, các hành khách của Jetstar “mắt chữ A, mồm chữ O” thích thú khi được thưởng thức bánh và chụp ảnh kỷ niệm với bà Tân Vlog.

Bên cạnh đó, trẻ em và các du khách quốc tế trên chuyến bay còn được chị Hằng, chú Cuội tặng những chiếc lồng đèn ông sao năm cánh.

Chuyến bay BL755 cất cánh từ Hà Nội đến TP.HCM kéo dài 2 tiếng với những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chuyến bay trung thu là một trong số những hoạt động thường niên của Jetstar Pacific nhằm mang đến những trải nghiệm đáng nhớ dành cho khách hàng, qua đó khẳng định hình ảnh về một Hãng hàng không luôn muốn mang đến vé máy bay giá rẻ cùng chất lượng dịch vụ tốt cho khách hàng của mình.