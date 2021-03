'Bẫy ngọt ngào' dời ngày khởi chiếu, Minh Hằng mong 'phim Việt cùng tiến'

Theo tin từ NXB Trẻ, nhà văn - danh hài Mạc Can vừa ký kết hợp đồng tác quyền 10 năm, dù không thể tiết lộ nhưng với 13 tác phẩm đã công bố và cuốn hồi ký mới thì số tiền ông nhận được cũng như "trúng số".

Trong bài phỏng vấn mới đây với tạp chí Sight & Sound của Anh, nhà sản xuất Toshio Suzuki cho biết phim mới nhất của Hayao Miyazaki là How Do You Live? đã hoàn thành một nửa.