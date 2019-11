Bế mạc Liên hoan phim quốc tế Tokyo - TIFF 32

Những giải thưởng cao quý khác của Liên hoan phim quốc tế Tokyo - TIFF 32 như: Giải đặc biệt của Ban giám khảo thuộc về phim Atlantis; Diễn viên nữ xuất sắc nhất trao cho Nadia Tereszkiewicz trong phim Only the Animals; Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Navid Mohammadzadeh trong phim Just 6.5. Phim Only the Animals còn nhận Giải thưởng do khán giả bình chọn.

Giải tương lai châu Á thuộc về tác phẩm Summer Knight. Giải thưởng của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation) thuộc về đạo diễn Reza Jamali đến từ Iran với phim Old Men Never Die. Giải đạo diễn xuất sắc nhất ở hạng mục Japanese Cinema Splash thuộc về Hirobumi Watanabe với phim Cry.

Đại diện các đạo diễn và diễn viên đoạt giải ở 10 hạng mục trên sân khấu bế mạc TIFF 32 ẢNH: TIFF

Giải viên ngọc quý Tokyo được trao cho các diễn viên triển vọng: Josefine Frida, Sairi Ito, Riru Yoshina, Yui Sakuma. Giải thành tựu trọn đời tri ân hai đạo diễn chủ nhà là Tatsuya Nakadai, Nobuhiko Obayashi.

Trong 9 ngày diễn ra Liên hoan phim quốc tế Tokyo - TIFF 32, 108 phim được trình chiếu cho 65.211 lượt khán giả. Các hoạt động tại liên hoan phim thu hút 151.542 người tham gia.