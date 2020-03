Ben Affleck cai nghiện rượu trong phim lẫn ngoài đời

Sau khi tâm sự về cuộc đấu tranh của chính mình, tuyên chiến với rượu bằng ba chuyến đi cai nghiện và cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Jennifer Garner bị sụp đổ, Ben Affleck nói anh cần giữ vai trò của người phát ngôn chống lại chứng nghiện rượu, theo Reuters.

“Tôi hài lòng với những gì mình đã làm. Tôi không phải người hùng về việc cai rượu đâu nhưng có lẽ chuyện đó sẽ hữu ích cho mọi người khi tôi đã làm mọi thứ để chứng minh đời mình không phải kết thúc trong men rượu”, ngôi sao Hollywood 47 tuổi nói.

The Way Back do Gavin O’Connor đạo diễn ra rạp tại Mỹ hôm nay (6.3). Phim được các nhà phê bình đánh giá cao, đặc biệt vai diễn Jack Cunningham của Ben Affleck được ngợi khen kể từ sau vai Người Dơi trong phim Batman v Superman: Dawn of Justice (2016).