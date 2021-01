Ben Affleck chia tay Ana de Armas qua… điện thoại

Thông tin trước đó của tờ People khẳng định Ana de Armas (33 tuổi) chia tay Ben Affleck (49 tuổi) vì không thích bị ràng buộc ở Los Angeles (Mỹ), nơi Ben Affleck muốn sống gần những đứa con của mình. Ana de Armas tiết lộ họ chia tay qua… điện thoại. Một nguồn tin khác cho biết: “Ben không còn hẹn hò với Ana nữa. Mối quan hệ của họ rất phức tạp. Ana không muốn sống ở Los Angeles và Ben rõ ràng phải chọn cách chia tay vì các con của anh ấy sống ở Los Angeles”.

“Họ đã có nhiều cuộc thảo luận về tương lai của mình và quyết định chia tay”, tờ People đưa tin. Ngoài ra, tờ US Weekly trích dẫn một nguồn tin: “Ben và Ana không thể vượt qua sự khác biệt của họ và đã quyết định kết thúc mối quan hệ”.

Cặp đôi từng dành phần lớn thời gian của năm 2020 bên nhau ẢNH: DAILY MAIL

Cặp đôi này dường như đang bắt đầu chuyện tình cảm nghiêm túc hơn trong những tháng gần đây. Vào mùa hè năm 2020, có tin đồn rằng Ana đã chuyển đến biệt thự của ngôi sao Gone Girl sau khi bán bất động sản của cô.

Ane de Armas sinh ra ở Cuba, gia đình gốc Tây Ban Nha. Cô từng đóng nhiều phim: Black Runner 2049, Knives Out, War Dogs… đặc biệt là vai Paloma trong phim James Bond: No Time To Die.

Ana de Armas xác nhận cuộc tình với Ben Affleck đã kết thúc ẢNH: DAILY MAIL

Ana de Armas gặp Ben Affleck trên trường quay phim Deep Water vào tháng 3.2020. Sau đó, cả hai bị các paparazzi phát hiện trong một chuyến đi nghỉ mát lãng mạn đến quê hương Cuba của Ana vào tháng 3.2020 trước khi đến Costa Rica và quay trở lại Los Angeles ngay trước khi bắt đầu lệnh giãn cách xã hội vì Covid-19.

Họ đã dành phần lớn thời gian của năm 2020 bên nhau, tận hưởng những chuyến đi dạo ở Los Angeles cùng những chú chó. Ana de Armas chính thức công khai mối quan hệ của họ trên mạng xã hội Instagram vào tháng 4.2020 khi cô chia sẻ những bức ảnh chụp cặp đôi đi chơi vào sinh nhật lần thứ 32 của mình vào ngày 30.4.

Ngôi sao phim Pearl Harbor đã giới thiệu Ana với ba đứa con của mình với vợ cũ Jennifer Garner là Violet (15 tuổi), Seraphina (12 tuổi) và Samuel (9 tuổi). Ben Affleck kết hôn với Jennifer Garner năm 2005 đến năm 2018 thì ly dị.

Trước khi gặp Ana, Ben Affleck đã có mối quan hệ với nhà sản xuất Lindsay Shookus từ tháng 7.2017 đến tháng 8.2018. Họ tái hợp vào tháng 2.2019 trước khi kết thúc mọi chuyện êm thắm vào tháng 4.2019. Nam diễn viên cũng hẹn hò với người mẫu Shauna Sexton một thời gian ngắn vào năm 2018.