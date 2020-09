Ben Affleck lo lắng cho các bộ phim kinh phí trung bình sau Covid-19

Ben Affleck tiết lộ với EW rằng anh lo lắng không biết những bộ phim kinh phí trung bình sẽ có tương lai như thế nào tại các rạp chiếu phim. Theo tài tử, các tác phẩm này có thể bị chuyển sang chiếu trên những dịch vụ phát trực tuyến.

"Tôi nghĩ sau Covid-19, các bộ phim có mức kinh phí đầu tư trung bình mà tôi tham gia sẽ kết thúc với việc được phát sóng tại dịch vụ trực tuyến. Tôi nghĩ có thể khoảng 20 đến 25 phim mỗi năm được ra rạp và tất cả chúng đều là những phim thuộc dạng "bom tấn", điển hình là các tác phẩm mà Disney sản xuất như Aladdin, Star Wars hay Avengers. Tôi nghĩ sẽ rất khó để các bộ phim truyền hình và các bộ phim kinh phí trung bình được phân phối tại rạp", Ben Affleck chia sẻ.

Ben Affleck và tạo hình nhân vật Người dơi trên màn ảnh Ảnh; Business Insider

Bản thân Ben Affleck cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch Covid-19. Tác phẩm The Way Back có anh tham gia trở thành bộ phim truyền hình kinh phí trung bình được chiếu trên các dịch vụ trực tuyến sớm do nhu cầu hiện tại.

Tài tử nói thêm: "Bạn sẽ thấy những bộ phim lớn, đồ sộ được phân phối trên quy mô rộng hoặc những bộ phim độc lập phát hành ở một vài rạp chiếu chuyên biệt. Bạn có thể đưa ra những kết luận của riêng mình, nhưng đó là dự đoán tôi thấy hợp lý nhất về hướng kinh doanh phim sau đại dịch. Tôi đánh giá mọi thứ dựa trên những gì tôi đang thấy và những kinh nghiệm tôi học được trong quá trình hoàn thành công việc của mình".

Ben Affleck sinh năm 1972, là nhà biên kịch, đạo diễn, diễn viên người Mỹ. Anh nổi lên từ thập niên 1990 sau khi tham gia bộ phim Mallrats. Thời điểm hiện tại, Ben Affleck là tên tuổi thu hút công chúng khi góp mặt trong những dự án nổi tiếng như Justice League, Batman v Superman: Dawn of Justice, Pearl Habor...