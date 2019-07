Beyonce diện váy Công Trí dự ra mắt phim 'Vua sư tử'

Tối 14.7 theo giờ địa phương, nữ ca sĩ Beyonce gây chú ý trên thảm đỏ ra mắt bộ phim The Lion King 2019 (Vua sư tử) khi diện bộ váy với chất liệu metallic organza màu vàng ánh kim nổi bật của nhà thiết kế Công Trí. Các hình ảnh mới nhất của Beyonce cũng được các tạp chí danh giá quốc tế đưa tin như Vogue, Elle, Marie Clare, Harper’s Bazzar, WWD...

Trong làng giải trí thế giới, giọng ca sinh năm 1981 là một trong những "tượng đài" với thành công vang dội trong lĩnh vực ca hát với sự nghiệp kéo dài hàng chục năm. Ước tính khối tài sản chung của Beyonce và chồng - Jay-Z khoảng 1,5 tỉ USD Ảnh: Getty/AFP

Theo chia sẻ của nhà thiết kế Công Trí, ê-kíp của Beyonce đặt hàng anh thiết kế này trước ngày diễn ra sự kiện 2 ngày. Từ Mỹ, Công Trí không giấu được sung sướng và hãnh diện: “Tôi rất may mắn khi không phải chi trả khoản cát-sê nào cho các ngôi sao quốc tế để mặc trang phục của mình. Họ hoàn toàn ủng hộ và giúp đỡ”.

“Tất cả kiểu dáng, chất liệu, màu sắc đều do tôi quyết định và chỉ làm đúng 2 ngày để gửi đồ cho Beyonce thử. Bộ váy thử rất vừa vặn với số đo của Beyonce, cô ấy không ngừng xuýt xoa và thích thú”, nhà thiết kế kể lại giây phút nhìn thấy nữ ca sĩ trong thiết kế của mình.

Diva gặp gỡ cặp đôi hoàng gia Meghan Markle và Harry trong buổi công chiếu The Lion King Ảnh: Getty/AFP

Trong buổi công chiếu The Lion King, Beyonce thân thiết gặp gỡ cặp đôi hoàng gia hoàng tử Harry - công nương Meghan Markle. Beyonce là ngôi sao nổi bật nhất trong dàn diễn viên lồng tiếng cho phiên bản người đóng The Lion King từng thành công vang dội 25 năm trước.

Không chỉ lồng tiếng cho nhân vật Nala, Beyonce còn được giao trọng trách hát bản nhạc phim bất hủ Can You Feel The Love Tonight từng thành công với Elton John.

Việc một tên tuổi lớn của thế giới như Beyonce tiếp tục gia nhập những ngôi sao Hollywood diện thiết kế của Công Trí chứng minh được sự phát triển mạnh mẽ của thời trang Việt trong những năm gần đây. Công Trí không chỉ giúp thời trang Việt có thêm bước phát triển mới mà anh đã rút ngắn khoảng cách gia nhập thị trường quốc tế với các nhà mốt trên thế giới. Sau show diễn đầu tiên ở tại New York Fashion Week, các thiết kế của Công Trí đã lọt vào mắt xanh của các stylist, nghệ sĩ nổi tiếng thế giới, trong đó có cả ngôi sao Beyonce.

Beyonce bên danh ca Elton John Ảnh: Getty/AFP