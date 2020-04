Beyonce làm mới ca khúc ‘Savage’ để quyên góp cứu trợ thảm họa

Theo Daily Mail, Beyonce mới đây khiến người hâm mộ phấn khích khi cô tham gia hát bản phối mới của ca khúc Savage cùng với Megan Thee Stallion để cứu trợ thảm họa.

Savage là ca khúc nằm trong album Suga của Megan Thee Stallion, được phát hành vào ngày 6.3.2020. Sản phẩm khi ra mắt giữ vị trí thứ 10 trên US Billboard 200 và là album lọt top 10 thứ hai của nữ ca sĩ.

Trong bản phối mới, Beyonce thay đổi lời rap ca khúc một cách hài hước, đồng thời có những biểu cảm thú vị, nháy mắt tinh nghịch mang đến niềm vui cho mọi người. Nữ danh ca cho biết số tiền cô thu được khi thể hiện bản phối lại sẽ được quyên góp hoàn toàn cho Bread of Life, Inc., một tổ chức cứu trợ thảm họa ở quê hương Houston (Mỹ) của Beyonce và Megan.

Beyonce (trái) và Megan Three Stallion chia sẻ bản phối ca khúc Savage trên trang cá nhân Ảnh: Daily Mail

Megan cũng không thể kiềm chế sự phấn khích của mình khi cùng với Beyonce chia sẻ bản phối dễ thương này trên Instagram vào ngày 29.4. Nữ rapper đồng thời nhấn mạnh rằng số tiền quyên góp sẽ được dùng để giúp đỡ thành phố Houston giữa đại dịch Covid-19.

Nhiều khán giả tỏ ra hào hứng với bản phối mới được hai nữ ca sĩ chia sẻ, thậm chí có người còn bình luận rằng: "Đây là một khoảnh khắc lịch sử".

Megan Thee Stallion là nữ rapper đầu tiên được ký hợp đồng với hãng thu âm 300 Entertainment. Nữ rapper được biết đến với sự tự tin, gợi cảm và tính nữ quyền trong những sáng tác của mình. Trong khi đó, Beyonce là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới . Cô sở hữu kỹ thuật thanh nhạc đáng nể cùng phong cách âm nhạc riêng biệt và gặt hái được những thành công từ khi còn rất trẻ.

Trước khi tách ra solo, Beyonce là mảnh ghép của nhóm nhạc Destiny’s Child. Năm 2001, nhóm đã giành được giải Grammy hạng mục: Ca khúc R&B và Trình diễn R&B với ca khúc Say My Name. Tính đến nay, Beyonce đã đoạt tổng cộng 23 giải Grammy trong suốt sự nghiệp ca hát của mình.