Bị chê ‘đầu voi đuôi chuột’, ‘Hạ cánh nơi anh’ vẫn thâu tóm đề cử Baeksang 2020

Được mệnh danh là Oscar của Hàn Quốc, Baeksang (Baeksang Art Awards) tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm với danh sách đề cử cho mùa giải 2020. Năm nay, những tác phẩm điện ảnh và truyền hình được đề cử đều phải ra mắt trong giai đoạn từ 1.4.2019 đến 30.4.2020, không phân biệt đài cáp hay trung ương hoặc chiếu mạng. Các cá nhân ứng cử viên cũng phải có phim ra mắt khoảng thời gian như trên.

Ở mảng truyền hình, đoàn làm phim Hạ cánh nơi anh ( Crash Landing on You) có đến 8 lần lộ diện trong danh sách tranh giải, bao gồm Phim hay nhất, Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất. Đặc biệt, Crash Landing on You có đến hai “đấu thủ” trong mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất là: Kim Sun Young và Seo Ji Hye.

Son Ye Jin sẽ cạnh tranh với Kim Hye Soo, Gong Hyo Jin, Kim Hee Ae, IU trong hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất ẢNH: TVN DRAMA

Chuyện Hạ cánh nơi anh được xuất hiện dày đặc trong bảng đề cử cũng gây nên tranh cãi. Bởi tác phẩm từng bị mỉa mai là “đầu voi đuôi chuột” và có kết thúc khiến khán giả bức xúc khi nam phụ Gu Seung Jung (Kim Jung Hyun) bỏ mạng.

Trong đề cử Phim xuất sắc nhất, đứa con tinh thần của đạo diễn Lee Jung Hyo còn bị đánh giá là có nội dung kém chất lượng nhất so với Khi đóa trà trổ bông, Đội bóng chày Dream, Vương triều xác sống 2 và Hyena. Dù vậy, với rating tập cuối 21% phá vỡ kỷ lục của Goblin, Crash Landing on You hoàn toàn có cơ sở để được Baeksang điểm mặt gọi tên.

Phim truyền hình Khi đóa trà trổ bông (trên) và tác phẩm điện ảnh Parasite là ứng cử viên nặng ký cho giải Phim hay nhất ẢNH: POSTER PHIM

Tại mảng điện ảnh, Ký sinh trùng (Parasite) chiếm thế thượng phong khi hầu như có mặt ở mọi đề cử. Tác phẩm chiến thắng Oscar 2020 cũng được kỳ vọng sẽ càn quét Baeksang lần thứ 56 cũng như giúp ê-kíp bổ sung thêm cúp vàng vào bộ sưu tập giải thưởng danh giá.

Đáng chú ý, trong danh sách đề cử, sao Thế giới hôn nhân Kim Hee Ae là người duy nhất được xướng tên ở cả hai bảng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất điện ảnh lẫn truyền hình. Tương tự Kim Hee Ae, “viên kế toán lăng nhăng” Kim Young Min cùng lúc được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ hai phim trên màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ. Dư luận đánh giá khả năng bộ đôi hoàn toàn có thể “thâu tóm” cả hai giải.

Kim Young Min (trái) và Kim Hee Ae trong Thế giới hôn nhân, đều được đề cử 2 giải cá nhân tại Baeksang 2020 ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Theo Ilgan Sports, lễ trao giải Baeksang 2020 sẽ được tổ chức mà không có khán giả vào ngày 5.6, tại hội trường trung tâm triển lãm Kintex (Gyeonggi, Hàn Quốc). Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên kênh cáp JTBC. Giải thưởng phim ảnh uy tín hàng đầu Hàn Quốc này từng lên kế hoạch diễn ra vào ngày 1.5 nhưng bị trì hoãn do lo ngại về dịch Covid-19.

Một số đề cử quan trọng của Baeksang 2020

Lĩnh vực truyền hình

Phim hay nhất

Khi đóa trà trổ bông

Đội bóng chày Dream

Vương triều xác sống 2

Hyena

Hạ cánh nơi anh

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Kim Hye Soo - Hyena

Gong Hyo Jin - Khi đóa trà trổ bông

Kim Hee Ae - Thế giới hôn nhân

IU - Khách sạn ma quái

Son Ye Jin - Hạ cánh nơi anh

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Hyun Bin - Hạ cánh nơi anh

Joo Ji Hoon - Hyena

Park Seo Joon - Tầng lớp Itaewon

Kang Ha Neul - Khi đóa trà trổ bông

Nam Goong Min - Đội bóng chày Dream

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Kwon Nara - Tầng lớp Itaewon

Kim Sun Young - Hạ cánh nơi anh

Seo Ji Hye - Hạ cánh nơi anh

Son Dam Bi - Khi đóa trà trổ bông

Yum Hye Ron - Khi đóa trà trổ bông

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Kim Young Min - Thế giới hôn nhân

Yang Kyoung Won - Hạ cánh nơi anh

Oh Jung Se - Khi đóa trà trổ bông

Yoo Jae Myung - Tầng lớp Itaewon

Jun Suk Ho - Hyena

Lĩnh vực điện ảnh

Phim hay nhất

Parasite

The Man Standing Next

House of Hummingbird

E.X.I.T

Kim Ji Young: Born 1982

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Song Kang Ho - Parasite

Lee Byung Hun - The Man Standing Next

Lee Je Hoon - Time to Hunt

Jo Jung Seok - E.X.I.T

Han Suk Kyu - Forbidden Dream

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Kim So Jin - Another Child

Kim Hee Ae - Moonlit Winter

Jeon Do Yeon - Birthday

Jung Yu Mi - Kim Ji Young: Born 1982

Cho Yeo Jeong - Parasite

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Kim Young Min - Lucky Chan Sil

Park Myoung Hoon - Parasite

Woo Hyun Joo - The Divine Move

Lee Kwang Soo - Inseparable Bros

Lee Hee Joon - The Man Standing Next

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Kim Guk Hee - Tune in for Love

Kim Mi Kyung - Kim Ji Young: Born 1982

Kim Sae Byul - House of Hummingbird

Park So Dam - Parasite

Lee Jung Eun - Parasite