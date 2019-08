Bị chê xấu, Trấn Thành mạnh miệng: 'Đàn ông có gia đình rồi đẹp làm gì?'

Trong tập 4 chương trình Giọng ca bí ẩn với sự xuất hiện của 5 khách mời: diễn viên Hoàng Mập, diễn viên Cát Tường, MC Nguyên Khang, diễn viên Song Luân và ca sĩ trẻ Thiều Bảo Trâm.

Vừa xuất hiện, 5 khách mời tuần này nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả tại trường quay. Ngay lập tức, MC Trấn Thành liền nghĩ ra ý tưởng thi catwalk để khởi động cho không khí tại sân khấu chương trình được nóng hơn. Với phong cách ăn mặc giống nhau, Cát Tường - Nguyên Khang - Song Luân sở hữu số “kim cương” lấp lánh đính trên áo khá nhiều nên tự bắt cho mình về chung một nhóm. Với sự chênh lệch số ký giữa diễn viên Hoàng Mập và Thiều Bảo Trâm, 2 khách mời ấn tượng về ngoại hình trái ngược nhau khiến khán giả vô cùng thích thú. Không thể ngồi yên một chỗ, cả Trấn Thành và Hari Won cũng mau chóng tham gia “cuộc thi catwalk” cùng 5 khách mời tuần này. Dù sở hữu những bước catwalk ấn tượng và đầy thần thái, nhưng cặp vợ chồng sao Việt này phải “muối mặt” vì số lượng bình chọn thấp nhất từ khán giả.

Khi được hỏi cảm xúc đến với chương trình, MC Nguyên Khang nhanh chóng nói lên ấn tượng đầu tiên của mình khi đến đây. Từng gặp Trấn Thành 3 năm trước đây, MC Nguyên Khang tiếc nuối khi thấy “vòng bụng” Trấn Thành có vẻ to lên. Nam MC sinh năm 1984 nhanh chóng thắc mắc: "Không biết do Trấn Thành ăn nhiều hay do Hari Won nuôi tốt?”.

Nhanh chóng thấy “điềm” bất lợi cho chồng mình, Hari Won lên tiếng bênh vực: "Đây không phải là mập anh ơi, đây là phát tướng đó”. Chưa ngừng ở đó, Trấn Thành cũng khiến mọi người bất ngờ với câu trả lời: "Đàn ông có vợ rồi thì đẹp để làm gì? Để gia đình có nhiều cơn nguy biến?". Trấn Thành chia sẻ anh chấp nhận mập để gia đình được hạnh phúc. Ngay lập tức diễn viên Hoàng Mập cũng khoe “bụng” phát tướng khi đã là cha của 2 đứa con.