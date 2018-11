Bị phát hiện vụng trộm, sao nữ Bollywood thuê mafia bắn chết vợ của người tình

Theo The Times of India, ngoài Angel Gupta, người tình của cô là Manjeet Singh cũng bị cảnh sát bang New Delhi bắt giữ vì nghi ngờ người đàn ông này là đồng chủ mưu của vụ giết người.



Được biết nạn nhân là Sunita, một giáo viên tiểu học 37 tuổi. Cô đã kết hôn với Manjeet Singh nhiều năm nay và có chung một con gái 16 tuổi, một con trai 8 tuổi. Người phụ nữ này bị hai kẻ lạ mặt bắn ba phát súng và chết ngay trên đường phố ở ngoại ô thị trấn Bawana sáng 29.10. Xác của Sunita được tìm thấy ngay bên cạnh chiếc xe máy của mình. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ ban điều tra bước đầu nhận định đây không phải một vụ cướp vì tiền và điện thoại của người bị hại vẫn còn nguyên. Dựa vào cuốn nhật ký của nạn nhân, cảnh sát phát hiện Sunita đã biết chồng mình ngoại tình cách đó ba ngày.

Ảnh: ANI Angel Gupta và Manjeet Singh tại cơ quan điểu tra

Ngay sau đó, cảnh sát đã triệu tập Angel Gupta và Manjeet Singh để điều tra về cái chết của Sunita. Ngoài cặp đôi đã vụng trộm, ngày 2.11, cơ quan điều tra còn bắt giữ thêm Rajeev, cha dượng sao nữ Bollywood và người tài xế Deepak để làm rõ vụ ám sát. Mọi chuyện bắt đầu khi cha dượng của nữ diễn viên này muốn người tình của con gái phải chọn hoặc vợ hoặc bồ nhí. Sau khi bàn bạc với đôi nam nữ, người này đã yêu cầu tài xế riêng thuê hai sát thủ để dứt điểm mọi chuyện.

Tại trụ sở cảnh sát, Angel Gupta cho biết đã gặp Manjeet Singh tại một vũ trường ở Gurugram cách đây bốn năm. Theo lời kể của nữ nghệ sĩ, khi cô đang đợi xe thì có hai người đàn ông đến quấy rối, gạ gẫm, Manjeet Singh sau đó đã xuất hiện và giải vây giúp sao nữ 28 tuổi. Hai người sau đó đã thường xuyên liên lạc, gặp gỡ nhau rồi chuyển sang mối quan hệ vụng trộm. Manjeet Singh cũng từng chuyển đến sống chung với tình nhân suốt năm tháng và chỉ về nhà khi bị vợ đe dọa sẽ cùng cô con gái 16 tuổi tự tử.

Ảnh: Instagram NV Sao nữ sinh năm 1990 nổi tiếng với hình tượng nóng bỏng, quyến rũ Ảnh: Instagram NV Từng tham gia hơn 20 bộ phim lớn nhỏ nhưng Angel Gupta chỉ được đóng vai phụ

Angel Gupta (tên thật là Shashi Prabha) sinh năm 1990 tại Ấn Độ, sao nữ 28 tuổi mang trong mình hai dòng máu Ấn - Anh. Nổi tiếng nhờ vẻ đẹp lai và thân hình quyến rũ, nghệ sĩ này đảm nhận nhiều vai trò diễn viên, người mẫu cho đến vũ công. Angel Gupta là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Bollywood khi đóng một số vai nhỏ trong hơn 20 bộ phim truyền hình. Ngoài ra, nữ diễn viên này còn điều hành một đường dây mại dâm cao cấp tại Mumbai.