Bị Tố Ny, Tố My 'quyến rũ', Trường Giang khẳng định: 'Tôi đã có gia đình'

Tập 25 chương trình Siêu bất ngờ có dàn khách mời gồm Tố Ny, Tố My, Lê Bê La, Hà Trí Quang, Bá Thắng tham gia. Ở phần giới thiệu, các nghệ sĩ liên tục tung hứng, mang đến tiếng cười cho khán giả. Cụ thể, khi nhìn thấy Tố My diện trang phục lộng lẫy đến tham gia chương trình, ông xã Nhã Phương nhận xét: "Công nhận Tố My ngày càng trưởng thành, những quyết định đưa ra đều rất đúng đắn. Bộ đồ này mà bột vô là ngon luôn".

Trước những chia sẻ của MC, chị em Tố Ny, Tố My quyết định dùng "mỹ nhân kế" để quyến rũ đàn anh. Tố Ny nói: "Anh thấy tụi em có đẹp không. Tụi em đến đây đẹp thì đi về cũng phải đẹp. Mình còn là đồng hương nhau nữa. Em giao hết niềm tin cho anh luôn đó". Trường Giang lập tức di chuyển về chỗ của Hari Won kèm theo câu nói: "Đừng có mang sắc đẹp ra, anh đã có gia đình" khiến cả trường quay được phen cười nghiêng ngả.

Ảnh: Chụp màn hình Chị em Tố My, Tố Ny "náo loạn" sân khấu Siêu bất ngờ

Trong một tình huống khác, Trường Giang tiếp tục thể hiện "trình độ chặt chém" với Hari Won. Khi các khách mời giới thiệu quê quán, anh nhanh chóng phát hiện mọi người đều sinh ra ở các tỉnh miền Trung. Nam danh hài hào hứng: "Sao tất cả anh em mình đều là miền Trung, tự nhiên lòi ra một bà Seoul ra vậy?". Chia sẻ của "chàng hề xứ Quảng" khiến Hari Won câm nín, chỉ biết gãi đầu. Chưa dừng lại ở đó, anh nói thêm: "Mà nhìn đi, người ta mặc đồ nhã nhặn, còn em sao em bông hoa quá vậy".

Trước sự "chặt chém" của bạn dẫn, Hari Won nhanh chóng chạy sang Tố Ny, mượn cớ cả hai cùng mặc trang phục tương đồng nhau để yêu cầu nam danh hài im lặng. Chưa dừng lại ở đó, khi Bá Thắng nhận xét trang phục của giọng ca Anh cứ đi đi theo phong cách của các bà thím, ông xã Nhã Phương nói thêm: "Mà không phải là bà thím thường đâu nha, đây là bà thím mới ngủ dậy đó". Thay vì chọn cách im lặng như lần trước, Hari Won quyết định lên tiếng: "Anh kỳ quá à. Mặc đồ đẹp quá trời, đây là phong cách mà" khiến khán giả bật cười thích thú.