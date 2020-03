Bị tung video cắt ghép, Taylor Swift rơi vào chuỗi ngày tăm tối suốt 4 năm

Chỉ vài ngày sau khi bản đầy đủ của cuộc trò chuyện điện thoại với Kanye West được tiết lộ, Taylor Swift có lời nhắn mới cho người hâm mộ. Ngôi sao nhạc pop đã đăng tải lên Instagram Story của mình vào ngày 23.3 (giờ Mỹ) và chia sẻ rằng cô cảm thấy được minh oan. ''Cuộc trò chuyện chưa được chỉnh sửa là bằng chứng rằng tôi đã nói sự thật suốt thời gian qua (bạn biết đấy, đoạn ghi âm bất hợp pháp mà ai đó đã chỉnh sửa và thao túng để hạ bệ tôi và khiến tôi sống trong địa ngục suốt 4 năm)", Taylor viết. Tuy nhiên, ca sĩ 30 tuổi đã yêu cầu mọi người chuyển sự chú ý từ mối thù truyền kiếp giữa cô và vợ chồng Kim Kardashian đến một điều cấp thiết hơn là dịch Covid-19.

Taylor Swift không quên kêu gọi ủng hộ cho những nạn nhân của dịch Covid-19 Ảnh: Getty Images Nữ ca sĩ đã hướng dẫn những người theo dõi cô đến trang web của Feed America và đề nghị họ quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận điều hành một mạng lưới các ngân hàng thực phẩm giúp mọi người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. ' Nữ ca sĩ đã hướng dẫn những người theo dõi cô đến trang web của Feed America và đề nghị họ quyên góp cho tổ chức phi lợi nhuận điều hành một mạng lưới các ngân hàng thực phẩm giúp mọi người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. ' WHO và Feeding America (tổ chức cứu đói phi lợi nhuận lớn nhất tại Mỹ) là một tổ chức mà tôi đã quyên góp. Nếu bạn có khả năng, xin hãy cùng tôi ủng hộ cho cuộc khủng hoảng này'', Taylor Swift chia sẻ. Đây là một động thái đầy nhân văn của giọng ca Lover trong bối cảnh nước Mỹ đang xếp thứ 3 trong các nước có nhiều ca dương tính với chủng virus mới SARS-CoV-2

Taylor Swift và Kanye West trên sân khấu VMAs, sự kiện bắt đầu mối thù nhiều năm của họ Ảnh: Getty Images

Dòng chia sẻ này là lời đáp trả đầu tiên của Taylor Swift sau khi đoạn ghi âm gốc về cuộc trò chuyện giữa nữ ca sĩ và Kanye West bị rò rỉ. Trong đoạn ghi âm đã được chỉnh sửa gây xôn xao showbiz toàn cầu, giọng ca sinh năm 1989 được nhận định hoàn toàn không nói dối trong suốt thời gian qua. Trong clip có hình ảnh Taylor Swift trong tư thế gần như khỏa thân cùng dòng lyrics gây sốc: "I made that b*tch famous" (Chính tôi làm con *** đó nổi tiếng).

Ngay sau đó, Taylor Swift đã lên tiếng phản đối về nội dung ca khúc trên. Tuy nhiên vào thời điểm năm 2016, vợ chồng Kanye West và Kim Kardashian đã "cao tay" hơn một bước: chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cả hai đã chia sẻ "bằng chứng" là đoạn âm thanh ghi lại cuộc nói chuyện điện thoại giữa Kanye West và Taylor Swift mà nội dung trong đó cho biết Taylor Swift hoàn toàn đã được thông báo trước về dòng lyric gây tranh cãi trên và cô đồng ý, không phản đối gì. Sau đó vợ chồng Kim Kardashian đã chỉnh sửa cuộc điện thoại này để tố giọng ca You belong with me giả tạo, nói dối nhằm vào vai nạn nhân, khiến hashtag #TaylorSwiftIsOverParty lên Top 1 Trending nhiều ngày với hơn 20 triệu tweets. Biểu tượng con rắn cũng ngập tràn Instagram của Taylor Swift đến mức team IG phải vào cuộc.

Thực tế rapper da màu không hề cảnh báo Taylor về lyric ca khúc Famous, mà chỉ được nghe Kanye West nói là "I made her famous", chứ không phải “I made that b*tch famous”, khiến clip ngắn được tung ra năm 2016 như một "cú đấm" thẳng vào Taylor Swift và khiến cả thế giới tin rằng Taylor Swift đã "trở mặt". Ngoài ra, trong cuộc điện thoại đầy đủ đó, Taylor cũng nói "Tôi đã bán được 7 triệu bản album (Fearless) trước khi mà anh làm được điều đó", tức Kanye không hề làm Taylor Swift trở nên nổi tiếng. Cuộc điện thoại này chính là bằng chứng thanh minh cho Taylor không hề nói dối trong suốt thời gian qua. Hiện hashtag #KanyeWestIsOverParty lên top 1 Treding Worldwide và #TaylorToldTheTruth hiện đang trending toàn cầu.