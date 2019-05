Biên kịch của 'Trò chơi vương quyền' sẽ phá nát 'Star Wars'?

Theo thống kê của tờ The Guardian, tính đến hiện tại có hơn 700 ngàn chữ ký của người hâm mộ yêu cầu nhà đài HBO làm lại mùa cuối Trò chơi vương quyền (Game of Thrones). Lý do là hai nhà biên kịch không đủ năng lực và họ đã phá nát những thành quả sáng tạo không chỉ của ''cha đẻ'' loạt truyện là George R. R. Martin mà còn của chính họ qua 7 mùa trước. Mùa 8, kịch bản không còn dựa vào truyện nữa, nên việc các nhà làm phim triển khai các tập phim quá vội, chứa đựng nhiều tình tiết vô lý, thiếu thuyết phục đã khiến fan nổi giận.