Billie Eilish ‘điên đảo’ với mạng xã hội

"Chỉ cần nghe nhạc và im lặng về cuộc sống của tôi là đủ", Billie Eilish nói trong cuộc phỏng vấn.

Billie Eilish hiện có 90,4 triệu người theo dõi trên Instagram, nói với Stormzy (29 tuổi), rằng cô cảm thấy đau khổ về việc liệu mình phải có trách nhiệm chia sẻ cuộc sống riêng tư với người hâm mộ hay không, vì một số người trong số họ có thể đang tìm kiếm sự ủng hộ của cô khi kể khó khăn họ gặp phải qua mạng xã hội.

“Tôi cảm thấy mâu thuẫn về điều đó. Tôi không phải lúc nào cũng muốn kể cho cả thế giới biết những chi tiết thân mật về cuộc sống của mình. Tôi không thực sự muốn mọi người biết mọi thứ về tôi. Nhưng tôi muốn trở thành người hữu ích và mọi người hãy nhận ra rằng cuộc sống sẽ không sao cả, mọi người đều trải qua điều khó khăn này”, Billie Eilish thổ lộ.

Dù vậy, chủ nhân ca khúc Your Power cho biết chắc chắn có những lúc cô không hề muốn cho mọi người xem cuộc sống riêng tư của mình: "Thật mâu thuẫn nhưng không phải trách nhiệm của tôi. Tôi không nợ ai cả”.

Billie Eilish hiện nhận 5 đề cử tại MTV Video Music Awards 2021 ẢNH: PEOPLE

Khán giả hâm mộ đổ dồn vào Billie Eilish sau khi cô phát hành album rất được mong đợi là Happier Than Ever vào tháng 7.2021. Đây là album thứ 2 sau When We All Fall Asleep, Where Do We Go phát hành tháng 3.2019. Billie Eilish trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất chiến thắng ở 4 hạng mục chính giải Grammy, bao gồm cả Album của năm.

Mặc dù vậy Billie Eilish cho biết có một số khía cạnh của Internet mà cô thích thú vì nhờ nó mà cô mang âm nhạc đến với nhiều người. "Tôi muốn tạo ra âm nhạc và là một cô gái ngẫu nhiên thích ca hát. Chỉ cần nghe nhạc và im lặng về cuộc sống của tôi là đủ”,

Vào tháng 2.2020, Billie Eilish từng bày tỏ sự miễn cưỡng đối với mạng xã hội khi nói ngay sau lễ trao giải Grammy rằng cô đã ngừng đọc các bình luận trên Instagram của mình.

"Mạng xã hội đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi buộc phải dừng sử dụng Internet hai ngày trước theo nghĩa đen. Tôi đã ngừng đọc các bình luận về mình”, nữ ca sĩ nói với BBC vào thời điểm đó.