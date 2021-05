Billie Eilish ra sách mới kể lại hành trình thành ngôi sao ca nhạc

Cuốn sách được phát hành vào ngày 11.5 (giờ Mỹ) bao gồm những bức ảnh chưa từng công bố về Billie Eilish từ thời thơ ấu, trong đó có một bức ảnh cô đang hát và đàn piano hay ảnh chụp với anh trai - ca/nhạc sĩ Finneas O’Connell. Cuốn sách cũng kể về những câu chuyện xoay quanh việc phát hành ca khúc đầu tiên của cô là Ocean Eyes vào năm 2016 và về mối quan hệ đặc biệt của cô với người hâm mộ.

“Thật buồn cười khi nhiều người nghĩ rằng Ocean Eyes ra mắt thì đột nhiên tôi trở thành siêu sao và rũ bỏ mọi thứ để nổi tiếng... Tôi không phải là người như thế. Cuộc sống của tôi vẫn như xưa. Tôi vẫn tập nhảy hàng giờ mỗi ngày, luyện hát với dàn hợp xướng, làm tất cả những việc như tôi đã làm. Tôi còn tham gia một lớp học xiếc. Nhưng với tôi, phát hành ca khúc đầu tiên thật đáng nhớ, là khoảnh khắc trọng đại nhất trong cuộc đời tôi”, Billie Eilish nói với hãng Reuters.

Tháng 2.2020, Billie Eilish trở thành nghệ sĩ trẻ nhất từng viết và thu âm bài hát chủ đề của phim James Bond - No Time To Die, theo bước các ngôi sao như Adele, Madonna và Paul McCartney.

Bìa cuốn Billie Eilish: In Her Own Words

Album đầu tay của cô gái 20 tuổi - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 và được phát trực tiếp nhiều nhất trong năm 2019. Ca khúc Everything I Wanted, Bad Guy luôn nằm trong top các bảng xếp hạng của thế giới . Billie Eilish đoạt 5 giải Grammy, 2 giải American Music Awards, 2 giải Guinness World Records, 3 giải MTV Video Music Awards...