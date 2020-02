Billie Eilish tung ca khúc chủ đề phim 'James Bond 25' đầy ma mị

Ngày 13.2 (giờ địa phương), nữ ca sĩ 18 tuổi Billie Eilish bất ngờ tung ca khúc chủ đề phim James Bond phần thứ 25 mang tên No time to die khiến cho người hâm mộ thích thú. Bên cạnh đó, trên YouTube, bài hát do chính cô biểu diễn và đăng tải có hơn 1,27 triệu lượt nghe, hơn 357 ngàn lượt thích, chứng tỏ sức hấp dẫn khó cưỡng của ca khúc này.

Giọng ca Bad Guy đã cùng với anh trai mình là Finneas viết lời cho bài hát nên ca từ trong nhạc phẩm vừa trầm lắng, ma mị và vừa có phần đen tối. Bên cạnh đó, Finneas cũng là người đứng sau sản xuất ca khúc do em gái mình biểu diễn cùng với một nhà sản xuất âm nhạc khác là Stephen Lipson.

Vừa ra mắt thính giả không lâu trên các nền tảng nghe nhạc số, No time to die quyến rũ người nghe bằng phần nhạc vừa sôi động, vừa du dương do phối trộn trong đó là nhạc giao hưởng của nhà soạn nhạc nổi tiếng Hans Zimmer đảm nhận. Cũng như các ca khúc trước đó của mình, trong nhạc phẩm mới nhất này, Billie Eilish thì thầm những ca từ mang đậm cảm hứng cá nhân.

Vinh dự to lớn

Billie Eilish là giọng ca trẻ nhất "càn quét" giải thưởng âm nhạc Grammy 2020 với 4 giải thưởng quan trọng là Nghệ sĩ xuất sắc của năm, Thu âm của năm, Bài hát của năm và Album của năm Ảnh: Interscope Records

Billie Eilish là giọng ca trẻ nhất thể hiện bài hát chủ đề của loạt phim về chàng điệp viên 007. Chủ nhân của 4 giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá chia sẻ: "Tôi cảm thấy tuyệt vời khi trở thành một phần của dự án điện ảnh này. Sáng tác ca khúc chủ đề của một tác phẩm nằm trong cả một loạt phim huyền thoại là một vinh dự to lớn đối với tôi. James Bond là thương hiệu phim điện ảnh vĩ đại nhất từng được làm ra. Đến bây giờ thì tôi vẫn còn sốc".

Dự án đầy hứa hẹn về điệp viên 007 bên cạnh ngôi sao Daniel Craig còn có sự góp mặt của những tên tuổi nghệ sĩ đình đám khác như Rami Malek, Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes... Ban đầu, tác phẩm dự kiến ra mắt khán giả vào cuối năm 2019 nhưng do một số trục trặc, hãng Universal quyết định dời lịch xuất xưởng bộ phim sang ngày 10.4 năm nay.

Tác phẩm James Bond: No time to die với ca khúc chủ đạo do Billie Eilish thể hiện là phần mới nhất của seriesi lâu đời James Bond (có thể gọi tắt là Bond 25) do Cary Joji Fukunaga chỉ đạo sau rất nhiều lần dự án này thay ghế đạo diễn. Bond 25 là phần phim thứ 5 và đồng thời cũng là phần phim cuối cùng mà tài tử nước Anh Daniel Craig đóng chính (các đời điệp viên trước do các nam diễn viên khác đóng).