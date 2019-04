Black Pink bị nghi hát nhép trong concert riêng

Theo Allkpop, lùm xùm Black Pink hát nhép bắt nguồn từ một đoạn clip mà khán giả ghi lại ở concert của nhóm diễn ra tại Allstate Arena (Illinois, Mỹ) tối 24.4 (giờ địa phương). Trong video, các cô gái biểu diễn ca khúc Don’t Know What To Do thuộc album mới phát hành.

Ngay từ đầu clip, nhạc lẫn giọng hát của Jennie đã bật lên dù nữ ca sĩ không hề cầm mic hay mở miệng hát. Chỉ sau đó vài giây, cô mới đưa mic lên hát. Dù vậy, thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để làm người xem bên dưới và cộng đồng mạng nhận ra người đẹp hát nhép. Không riêng gì Jennie, mà Lisa cũng rơi vào trường hợp tương tự khi giọng thì vẫn phát lên dù không hề cầm mic hát.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Phần nhạc có tiếng ca khúc cất lên nhưng không thành viên Black Pink nào cầm mic lên hát

Những khoảnh khắc không mấy tốt đẹp này của Black Pink đang được chia sẻ rộng rãi. Allkpop trích dẫn các phản hồi tiêu cực từ dư luận: "Wow, nhóm thậm chí là hát nhép trong một buổi hòa nhạc của mình luôn", "Nghệ sĩ đôi khi sẽ có phần nhép nhưng ít nhất thì người ta cũng đưa mic lên hát theo. Ý tôi là, ít nhất Black Pink cũng nỗ lực hát theo chứ”, “Tôi biết Black Pink có thể hát live rất tốt nên tại sao nhóm lại biểu diễn như vậy? Điều này khiến họ tệ quá”…

Tại Allkpop, phía dưới bài viết Black Pink bị nghi hát nhép là nhiều bình luận “gạch đá” gà nhà YG không hát live trong concert riêng. Một bạn đọc viết: “Tôi chẳng muốn chửi bới ai đâu nhưng thật sự thì tôi không thích bất kỳ nhóm nào sử dụng nhạc có kèm giọng hát thế này trong concert trực tiếp. Tôi biết rằng khi ca sĩ mà hát live đôi khi không thể nghe hoàn hảo như trong album nhưng không sao mà”.

ẢNH: CẮT TỪ CLIP Jennie bị chê thiếu chuyên nghiệp khi rời sân khấu lúc biểu diễn

Chưa hết, trong giữa tiết mục, Jennie còn phải rời đi chỉnh sửa trang phục, để ba thành viên còn lại tiếp tục diễn. Trước đó, trên sân khấu, bạn gái cũ của Kai không thể thực hiện vũ đạo mạnh hay tập trung hát do lỗi quần áo. Mặc dù sự cố này không phải là lỗi của Jennie, một số cư dân mạng lại cho rằng cô đáng lẽ nên hoàn thành xong tiết mục rồi mới vào trong sửa soạn lại.

Giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có không ít ý kiến bảo vệ Black Pink đến từ chính các khán giả có mặt trong đêm diễn. Những người này khẳng định phần nhạc có kèm giọng của các cô gái chỉ là ở phần đầu bài hát và những phân đoạn còn lại của ca khúc đều được nhóm biểu diễn live. Ngoài ra, fan tham dự concert còn cho biết những chủ nhân hit Kill this love hát live hầu hết các tiết mục và chỉ sử dụng rất ít phần nhạc có kèm tiếng.