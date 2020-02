Black Pink là nhóm nhạc nữ Kpop kiếm tiền bằng tour diễn nhiều nhất

Sáng 28.2, những con số khủng về doanh thu của tour In Your Area đã được công bố và gây xôn xao. Theo đó, chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Black Pink đã đem về hơn 56 triệu đô la Mỹ (khoảng 1.300 tỉ đồng), bán được 472.183 vé từ 36 đêm diễn. Với những con số này, In Your Area không chỉ trở thành tour diễn “cá kiếm” nhiều nhất trong lịch sử mà cũng là chuyến lưu diễn có nhiều khán giả nhất của một nhóm nhạc nữ Kpop.

Trước Black Pink, SNSD (Girls’ Generation) nắm giữ kỷ lục là nhóm nhạc nữ có tour diễn thu hút được nhiều người xem nhất với tour Girls' Generation: 3rd Japan Tour tổ chức hồi năm 2014. Tour này quy tụ 293.324 khán giả qua 19 đêm diễn.

Bốn cô gái khuấy động sân khấu trong các đêm diễn ẢNH: INSTAGRAM NV

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Black Pink mang tên In Your Area bắt đầu từ ngày 10.11.2018 tại Seoul và kết thúc vào ngày 22.2.2020 ở Nhật Bản. Các cô gái đã đi qua châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, châu Đại Dương và đều được đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt, In Your Area còn chiến thắng giải The Concert Tour of 2019 (Chuyến lưu diễn xuất sắc nhất năm 2019) tại lễ trao giải People's Choice Awards lần thứ 45. Ngoài ra, tour diễn này còn được đề cử mục Choice Summer Tour (Tour diễn mùa hè được yêu thích nhất) tại Teen Choice Award 2019. Nhóm được kỳ vọng sẽ sớm tái xuất trong quý 2 năm 2020 ẢNH: INSTAGRAM NV

Thành tích của tour In Your Area làm người hâm mộ Black Pink rất tự hào. Cộng đồng mạng cũng chúc mừng nhóm đạt thành tích khủng và hi vọng các cô gái sẽ tiếp tục thành công trong thời gian tới. Theo công ty quản lý YG Entertainment, màn trở lại của nhóm vào tháng 3 năm nay tạm thời bị hoãn lại vì dịch Covid-19. Tin tức này khiến fan không khỏi thất vọng.

Sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của Black Pink là Kill This Love, phát hành từ tận tháng 4 năm ngoái. Kể từ đó đến nay, nhóm liên tục đi tour, biểu diễn ở Coachella, dự sự kiện, đóng quảng cáo, chụp ảnh tạp chí… mà không đề cập đến dự án âm nhạc nào.