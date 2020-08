BlackPink hợp tác cùng Selena Gomez trong đĩa đơn mới

Tờ Koreaboo ngày 12.8 đưa tin YG Entertainment - công ty quản lý của Blackpink, vừa chính thức xác nhận Selena Gomez là nghệ sĩ góp mặt vào đĩa đơn mới của nhóm.

YG Entertainment cho biết thêm: “Các nghệ sĩ là fan của nhau trong một thời gian dài và lần hợp tác này biến ước mơ của họ thành hiện thực. BlackPink gửi lời cảm ơn đến Selena Gomez vì đã nhận lời tham gi album và rất vui mừng khi chia sẻ bài hát mới đến người hâm mộ”.

Trước đó ngày 23.7, YG Entertainment giới thiệu hình ảnh poster kèm theo một dấu hỏi chấm lớn, khiến người hâm mộ tò mò về nhân vật bí ẩn sắp kết hợp với BlackPink. Nhiều khán giả dự đoán Ariana Grande sẽ hát cùng 4 cô gái trong dự án mới vì nữ ca sĩ thường xuyên tương tác với nhóm trên mạng xã hội. Một số khác thì tin rằng BlackPink muốn xuất hiện bên cạnh những đàn anh, đàn chị gạo cội trong làng nhạc Hàn như Bi Rain hoặc Lee Hyori.

Trước Selena Gomez, BlackPink từng hợp tác thành công với danh ca Lady Gaga trong ca khúc Sour Candy và Dua Lipa với ca khúc Kiss and Make up.

Selena Gomez nổi tiếng sau vai diễn trong một bộ phim truyền hình của Disney Channel trước khi ra mắt với tư cách là một ca sĩ. Năm 2017, cô bán được hơn 7 triệu album và 22 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới . Gần đây, ngôi sao xuất hiện trong chương trình dạy nấu ăn trên kênh HBO, đồng thời xác nhận quay lại đóng phim truyền hình bằng vai diễn chính trong Only Murders in The Building.

Nhóm nhạc BlackPink ra mắt năm 2016, gồm 4 thành viên: Jennie, Rosé, Lisa, Jisoo. Sau 4 năm hoạt động, nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, thành công vang dội với những ca khúc như Kill This Love, Ddu-Du Ddu-Du... Hồi tháng 6, MV How You Like That công phá nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, xô đổ hàng loạt kỷ lục trên các nền tảng phát hành trực tuyến.