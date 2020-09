BlackPink là nhóm nữ Hàn Quốc đầu tiên đạt chứng nhận vàng ở Canada

Theo thông tin từ Music Canada’s Gold/Platinum Certification Program, How You Like That của BlackPink là đĩa đơn đạt chứng nhận vàng vào ngày 17.9 (giờ địa phương). Để đạt được chứng nhận vàng ở Canada, một đĩa đơn phải đạt 40.000 đơn vị bán ra và đơn đăng ký được thực hiện bởi hãng thu âm của nghệ sĩ.

How You Like That giúp BlackPink đạt chứng nhận vàng ở Canada Ảnh: Soompi

Trước BlackPink, nhóm nhạc Hàn Quốc duy nhất từng có đĩa đơn đạt chứng nhận vàng ở Canada là BTS với Waste It on Me (hợp tác cùng Steve Aoki) và Boy With Luv.