'Bố già' tập 3: Bà Lan bán tóc trả sinh hoạt phí, ông Thành bị đụng xe

Kết thúc tập 2, khi ông Thành (Trấn Thành) phát hiện Quý (Uyển Ân) bước ra từ quán bar đã cực kỳ phẫn nộ đến nỗi ra tay đánh con. Ông Thành vì nghĩ con gái làm việc trong quán bar nên đã đánh cô và lớn tiếng la mắng. Không chỉ giận dữ, ông còn thất vọng khi bao nhiêu hy vọng ông dành trọn cho con bất ngờ sụp đổ. Không để cho Quý phân trần, ông Thành còn chỉ trích cả Mẫn (Quốc Khánh) vì thông đồng che giấu. Thế nhưng sự thật Quý chỉ đi nhờ nhà vệ sinh trong quán và cô đang làm công việc tiếp thị nước hoa. Mọi thứ phơi bày, ông Thành xót xa khi đánh oan con còn Quý khóc nấc vì tủi thân ba không chịu tin tưởng mình.

Về đến nhà, ông Thành kiên quyết không cho con đi làm. Ông quả quyết kinh tế gia đình có thể tự mình quán xuyến. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng ngay từ đầu, ông luôn đề cao tầm quan trọng của việc học, muốn các con có tương lai, không phải vất vả như bố mẹ. Dường như sóng gió chưa bao giờ buông tha khi sáng hôm sau công an tìm tới nhà ông Thành vì bà Lan (Lê Giang) bị chủ nhà nơi làm giúp việc (Khả Như) tố ăn trộm số tiền 10.000 đô la Mỹ.

Web-drama Bố già nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả bởi kịch bản chân thật cùng dàn diễn viên nổi tiếng Ảnh: NVCC

Hai bên đôi co qua lại, chủ nhà quả quyết việc bà Lan xin nghỉ làm là biểu hiện của sự sợ sệt khi làm việc xấu dù bà hết lời giải thích do mình bị ngã nặng nên muốn nghỉ ngơi. Bà Lan phải giơ vết thương bầm đen ở bên hông ra để phân trần. Tuy vậy do chủ nhà quá nhiều lý lẽ nên ông Thành cũng đâm bực bội, ông hỏi thẳng vợ nếu có lấy thì mang ra trả khiến bà Lan càng thêm uất ức. Cuối cùng bà chủ nhà phát hiện do mình để quên tiền trong giỏ xách và trách lầm bà Lan. Ông Thành tức giận, không nhận tiền đền bù mà đuổi thẳng hai vợ chồng kia khỏi cửa.

Đứng ở góc bếp thấy vợ bị gãy chiếc kẹp và phải vật lộn cùng mái tóc dài khi vẫn còn khóc vì câu chuyện ban sáng, ông Thành quyết định mua tặng vợ một chiếc kẹp mới tại tiệm của bà Sáu (Ngọc Giàu). Thế nhưng chưa kịp đưa cho vợ thì mái tóc bà Lan đã ngắn cũn cỡn. Nghe Quý kể vợ phải bán tóc lấy tiền trả các khoản phí sinh hoạt như một nhát dao đâm vào tim ông.

Bà Lan sau khi phát hiện chiếc kẹp chồng mua khi đang dọn dẹp thì rất vui nên quyết định nấu bữa tối thịnh soạn để đãi chồng. Thế nhưng ông Thành lại nói mình bận đi tiệc không về ăn cơm được khiến bà hụt hẫng. Sự thật ông chỉ nói dối để vợ con yên tâm, lúc này ông đang đứng gặm bánh mì khi trú mưa dưới hàng hiên một ngôi nhà. Tiếng sấm làm ông giật mình đánh rơi ổ bánh mì xuống đất, vừa cúi xuống nhặt ngẩng lên thì thấy Sang bước ra ở quán nước đối diện. Ông cực kỳ bối rối khi để con trai phát hiện mình trong tình trạng này còn Sang (Tuấn Trần) thì xúc động không ngờ ba phải vất vả đến như vậy.

Mâu thuẫn cha con ngày càng gay gắt, Trấn Thành đối diện “tử thần” sau khi tranh cãi cùng Tuấn Trần Ảnh: NVCC

Khi cả hai cha con cùng ngồi ăn ở quán hủ tíu lề đường, Sang chủ động đề nghị ông Thành nghỉ làm ở nhà để anh kiếm tiền. Ông bật cười, tiếp tục động viên con cố học hành để lo cho tương lai. Tưởng như mâu thuẫn trước đó giữa hai cha con được hóa giải nhưng khi Sang nhắc đến đam mê ca hát của mình lại vấp phải sự phản đối gay gắt từ ba. Nghe con trai nói đang đi hát kiếm tiền, ông Thành nổi giận la mắng con và tuyên bố anh phải chấm dứt đam mê để chuyên tâm học hành. Dứt lời, ông lên xe bỏ đi nhưng ngay lúc này một chiếc xe tải trờ tới, ánh đèn lóe sáng trên gương mặt thảng thốt của ông cùng tiếng la thất thanh của Sang. Diễn biến tiếp theo của web-drama Bố già sẽ có ở tập 4, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ năm tuần sau, 23.1 trên kênh YouTube Trấn Thành Town.