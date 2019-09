Bộ sưu tập cưới của Phương My được đề cử giải thưởng tại Anh

Bridelux Industry Awards là một trong những giải thưởng lớn về lĩnh vực cưới tại Anh, với các hạng mục: Best Venue (địa điểm tổ chức tiệc cưới tốt nhất), Best Wedding Planner (đơn vị tổ chức tiệc cưới tốt nhất), Best Emerging Bridal Fashion Brand (thương hiệu mới xuất sắc nhất trong làng thời trang cưới), Best Cake Maker (thợ làm bánh cưới đẹp nhất)... Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 1.11 tới tại Savoy, London, Anh. Có thể bình chọn cho Phương My tại giải thưởng này thông qua trang web chính thức: https://bridelux.com/awards/ cho đến ngày 15.10.

Sau khi ra mắt tại tuần lễ thời trang cưới New York Fashion Week Bridal , bộ sưu tập cưới Phuong My Bridal được tờ The New York Times và nhiều tờ báo lớn tại Mỹ đánh giá là một trong những bộ sưu tập cưới nổi bật nhất của tuần lễ thời trang. Trong tháng 8 qua, Phuong My Bridal chính thức được bán tại cửa hàng đồ cưới Mark Ingram Atelier (New York, Mỹ); Wedding Club (London, Anh) và SooYoo, Elizabeth (Seoul, Hàn Quốc).